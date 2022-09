Teichmann „persönlich enttäuscht“ - Diemb verlässt TSV Murnau und wechselt zu Liga-Rivale

Von: Patrick Hilmes

Kevin Diemb fehlt die Perspektive. © AM

Das kam für Sven Teichmann unerwartet. Kevin Diemb sieht keine Perspektive mehr und wechselt von Murnau nach Bad Heilbrunn. Der Coach ist enttäuscht.

Murnau – Überraschung beim TSV Murnau: Kurz bevor sich das Transferfenster geschlossen hat, musste der Fußball-Bezirksligist noch einen Akteur ziehen lassen. Kevin Diemb hat Reißaus genommen und sich kurzerhand Ligakontrahent SV Bad Heilbrunn angeschlossen. Ein Abgang mit Nebengeräuschen.

Der Spieler bemängelt, dass ihm in Murnau keine Perspektive mehr geboten wurde. Trainer Sven Teichmann hingegen betont: „Wir haben eine riesengroße Perspektive für ihn gesehen.“ Diemb, in der Aufstiegssaison noch Stammspieler beim TSV, fehlte in der Vorbereitung zwei Wochen. Zu Saisonbeginn fand er sich in der A-Klassen-Reserve wieder, kam in der Ersten bisher nur zu einem Kurzeinsatz. Er sollte über die Zweite wieder an das Bezirksliga-Team herangeführt werden.

„Er hatte nicht gerechtfertigte Ansprüche, ich bin persönlich enttäuscht.“

Der Defensivakteur aber gewann einen anderen Eindruck: „Ich hatte das Gefühl, der Trainer setzt nicht auf mich.“ Deswegen wandte er sich an die Bad Heilbrunner, die schon vor der Saison ihre Fühler nach ihm ausgestreckt hatten.

Beim SV sieht er die größere Chance, höherklassig Spielzeit zu sammeln. Teichmann hingegen sagt: „Er hatte nicht gerechtfertigte Ansprüche, ich bin persönlich enttäuscht. Aber jetzt ist die Sache für mich abgehakt.“ (phi)