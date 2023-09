Megas-Coach denkt an Rücktritt – Uffinger und Eschenloher kassieren Pleiten - Krün nutzt Chancen

Manch lange Gesichter gibt es nach diesem Spieltag bei den A-Klassen-Mannschaften im Landkreis Garmishc-Partenkirchen. Nur Krün lacht weiterhin.

SV Krün – FC Mittenwald 3:0 (1:0)

Schiedsrichter: Michael Grotz (WSV Unterammergau); Zuschauer: 240; Tore: 1:0 Morgan (37.), 2:0 Jakirlic (81./ET), 3:0 Sprenger (91.).

Verdient haben die Krüner den Sieg. Doch mussten sie dafür hart arbeiten. Nach dem Führungstor durch Corey Morgan konnte Mittenwald bis zur Pause seine zwei Chancen nicht nutzen und half den Gastgebern in der 81. Minute mit einem unglücklichen Eigentor zum 2:0. Krüns Torjäger Hubert Holzer hatte seine Schnelligkeit ausgespielt, seinen Querpass lenkte FCM-Verteidiger Damir Jakirlic ins eigene Tor. Mit einem 15-Meter-Schuss ins Toreck belohnte sich Einwechselspieler Alois Sprenger für eine starke Leistung. „Insgesamt war es ein müder Kick“, urteilte Krüns Spielertrainer Stephan Benz. „Beide Teams hatten wenig Chancen, wir konnten unsere besser nutzen.“ In Verteidiger Hubert Sander sah Benz den besten Mann. FC-Spielertrainer Max Tauwald war bedient. „Krün hat konstant gespielt, seine Chancen genutzt, wir eben nicht.“ (ku)

SV Uffing II – SG Eberfing-Söch. 1:6 (1:2)

Schiedsrichter: Walter Hendlmeier (FT Starnberg); Zuschauer: 30; Tore: 1:0 Rathgeb (15.), 1:1 Plonner (20.), 1:2 Brunner (32.), 1:3 Hoiß (54.), 1:4 Bamgratz (75.), 1:5 Plonner (83.), 1:6 Gjoxhaj (90.)

Die zweite Garnitur des SV Uffing hat nicht einfach nur verloren. Am Samstag ging sie unter. Mit 1:6 verlor sie gegen die SG Eberfing-Söchering. „Das Ergebnis ist sicher höher ausgefallen, als es hätte sein müssen“, fand Sebastian Sauer, der Sebastian Graf (Urlaub) vertrat, gab aber zu: „Die Niederlage ist verdient.“ Damit warten die Uffinger weiter auf den ersten Sieg. Noch schwerer als die Pleite aber wiegt der Vorfall beim Treffer zum 1:4. Dabei verletzte sich Torhüter Hendrik Dorn wohl schwerer am Ellbogen, im Krankenwagen fuhr er weg. „Danach ist es natürlich nicht mehr so leicht, wieder mental so richtig auf die Höhe zu kommen“, sagte Sauer. Dabei hatte alles gut begonnen für die Gastgeber. Franz Sternkopf mit herrlichem Steckpass durch die Schnittstelle, Leo Rathgeb schloss überlegt zum 1:0 ab. Doch Martin Plonner stellte nicht nur fünf Minuten später alles auf Null, sondern setzte auch einmal mehr seine Mitspieler gut in Szene. (ak)

SV Eschenlohe – 1. FC Penzberg II 1:4 (1:2)

Schiedsrichter: Hans Gleißner (FC Mittenwald); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Sik (21.), 1:1 Kanakidis (26.), 1:2 Tüfekei (31./FE), 1:3 Tüfekei (55.), 1:4 Gjocaj (73.)

Die Tabellenführung in der Fußball A-Klasse 9 ist der SV Eschenlohe los. Verloren hat er sie ausgerechnet durch eine 1:4-Niederlage gegen das bisherige Schlusslicht 1. FC Penzberg II. Coach Florian Mayr musste nach dem Heimspiel feststellen, dass sein Team an diesem Tag dieser Aufgabe nicht gewachsen war. Mehr Einsatz und Laufbereitschaft zeigten die Gäste und setzten Eschenlohe früh unter Druck. Doch die ersten Chancen gehörten den Platzherren – nur blieb es bei Chancen. „Wir müssen da mit 1:0, vielleicht sogar 2:0 führen“, monierte Mayr. Stattdessen aber lag plötzlich Penzberg in Front. Fünf Minuten später glich Marios Kanakidis mit einem direkt verwandelten Freistoß aus – das einzige Tor für Eschenlohe. Der FC blieb aggressiv, der SV nutzte seine Chancen nicht. „Irgendwie haben wir uns von der Spielweise überraschen lassen“, meinte Mayr. Doch habe sich Penzberg auch nicht präsentiert wie ein punktloser Tabellenletzter.“ (ak)

Geto-Dacii GAP – Oberammergau 3:3 (3:3)

Schiedsrichter: Hans Gleißner (FC Mittenwald); Zuschauer: 80; Tore: 1:0 Mitrofan (4.), 1:1 Hensold (12.), 2:1 Lazar (23.), 3:1 Lazar (37.), 3:2 Otto (42.), 3:3 Rotaru (44./ET)

Eine muntere erste Halbzeit mit sechs Toren lieferten sich Geto-Dacii und der TSV Oberammergau. Den Anfang machten die Hausherren, die „gut motiviert waren“, wie Spielertrainer Adrian Lazar verlauten ließ. Der TSV konnte einen langen Ball nicht klären, und Robert Mitrofan schob zur Führung ein. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, auch begünstigt durch Abwehrfehler und Missverständnisse. „Es war einfach nicht unser Tag“, analysierte TSV-Trainer Markus Mayer. „Wir haben uns überraschen lassen.“ Seine Mannschaft kam zwar zum Ausgleich, zeigte sich jedoch weiter verunsichert. Lazar schoss den Tabellenvierten durch einen Doppelpack zur scheinbar komfortablen Führung, doch der TSV gab sich nicht auf. Marvin Otto verwerte eine schöne Flanke zum 3:2, kurz vor der Halbzeit fiel sogar noch der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit konnte kein Team ihre vielversprechenden Chancen verwerten, somit blieb es bei der Punkteteilung. (je)

FC Megas GAP – SC Eibsee Grainau abges.

Zum Spiel waren genug Leute da. Locker. Theodoros Tegos hat die Partie gegen Grainau trotzdem abgesagt. „Weil es so nicht weitergeht. Wir müssen jetzt mal durchgreifen.“ Nachdem am Dienstag nur zwei, am Donnerstag fünf Leute im Training erschienen waren, entschied sich der Coach von FC Megas GAP für den drastischen Schritt. Auch wenn die Jobsituation bei vielen Spielern – überwiegend kicken bei Megas anerkannte Flüchtlinge – schwierig sein mag, fehlt Tegos seit Wochen die Disziplin im Team. Ändert sich nichts, tritt er zurück. Und sucht sich möglichst einen neuen Verein. „Ich bin heiß, aufhören will ich nicht.“ Vielleicht ist schon die Partie in Mittenwald nächsten Samstag seine letzte an der Megas-Seitenlinie. (kat)