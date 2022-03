A-Klasse 6: SV Krün bleibt bescheiden - Oberammergau muss improvisieren - Reising fehlt Uffing

Bleibt zurückhaltend: Stephan Benz will nicht mit zu viel Druck auf seinem Team in die Runde starten. © Andreas Mayr

In der A-Klasse 6 im Kreis Zugspitze startet das Fußball-Jahr 2022 am kommenden Wochenende. Wir blicken auf den aktuellen Stand bei den Vereinen aus dem Landkreis.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen – In der A-Klasse 6 beginnt die Rückrunde. Auch wenn bereits 16 von 26 Spielen absolviert sind, gibt es doch noch einige offene Fragen: Kann der SV Krün die Spitzenposition behaupten? Gleich im ersten Spiel geht es zu Verfolger Söchering. Können Teams wie der FC Mittenwald oder der TSV Oberammergau noch einmal vorne angreifen? Wie es um die Kader steht und was sich die Mannschaften erhoffen, gibt es in dieser großen Vorschau.

SV Krün

Für den SV Krün hätte die Hinrunde nicht besser laufen können. In 16 Spielen sammelte das Team 40 Punkte. Nur zweimal mussten sich die Isartaler geschlagen geben. Klare Zielsetzung also der Aufstieg? Nicht für Trainer Stephan Benz: „Wir müssen erst einmal von Spiel zu Spiel schauen, was wirklich passiert.“ Denn für die Krüner gestaltete sich die Vorbereitung traditionell schwierig. „Wir konnten wegen des Schnees erst zwei Einheiten auf unserem Platz absolvieren, und das ist noch das geringste unserer Probleme gewesen.“ Vor allem Verletzungen und Coronafälle plagten die Mannschaft. Im Testspiel gegen die SG Oberau/Farchant verletzte sich Stefan Sellmaier früh in der Partie – nun fällt er zu Beginn der zweiten Saisonhälfte auf jeden Fall aus.

Auf den SV Krün wartet gleich im Auftakt das wohl wichtigste Spiel. Gegen den Zweitplatzierten Söchering geht es bereits um entscheidende Punkte. Das sieht auch Benz so: „Für uns quasi schon ein kleines Finale.“

FC Mittenwald

Auch in Mittenwald ist das größte Problem ein altbekanntes: Lediglich eine Trainingseinheit hat die Mannschaft wegen des Schnees draußen bestritten. Sorgen macht sich Trainer Helmut Schug, der das erste Spiel gegen den SC Huglfing wegen einer Corona-Erkrankung selber verpassen wird, jedoch nicht: „Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, ein oberer Mittelfeldplatz sollte auf jeden Fall möglich sein.“

Auch personell sieht es bei den Mittenwaldern gut aus. „Alle Unverzichtbaren sind verfügbar, wir haben einen guten Kader“, betont Schug. Für den Trainer gilt für die Rückrunde vor allem eine Devise: „Wir müssen die ersten Spiele gut überstehen, dann können wir auch gegen jedes Team gewinnen.“ Beginnen will die Mannschaft damit direkt gegen Huglfing – auch ohne den Coach.

TSV Oberammergau

Es ist mal wieder Passionsjahr – und das bringt für die Oberammergauer Fußballer so einige Unwägbarkeiten mit sich. Trainer Markus Mayer wird immer wieder auf Spieler verzichten müssen. „Ich habe sieben oder acht, die bei der Passion mitwirken“, betont er. „Spiele werden deswegen aber nicht verschoben.“ Dass die Männer des TSV, die frisch aus dem Trainingslager aus Barcelona kommen, noch mal vorne angreifen, hält er durchaus für realistisch: „Einen Platz oder zwei können wir bestimmt noch gut machen. Ich glaube aber, dass der Aufstieg noch zu hoch gegriffen ist.“ Am ersten Spieltag steht für die Truppe direkt der erste Gradmesser an: Es geht zur Penzberger Reserve, die nur einen Platz hinter Oberammergau liegt. Doch vor allem auch mit Rückkehrer Aaron Wilhelm, der nach zwei Jahren wieder beim Verein spielt, erwartet Mayer eine gute Rückrunde.

Lamentieren hilft nichts: Markus Mayer und die Oberammergauer werden ein wenig improvisieren müssen. © Andreas Mayr

TSV Murnau II

Für die Reserve des TSV Murnau sollte die Rückrunde relativ entspannt verlaufen. Nach hinten dürfte nichts mehr anbrennen, mit dem neunten Platz ist der TSV aber auch zu weit entfernt, um noch einmal anzugreifen. Für Trainer Michael Schmid jedoch keine schlimme Situation: „Wir wollen in der Rückrunde unsere jungen Spieler entwickeln, aber natürlich trotzdem jedes Spiel, in dem wir antreten, auch gewinnen.“ Zurückgreifen wird er dabei auch auf einige A-Jugendliche, die an die Herren herangeführt werden sollen. Zum Auftakt gibt’s gleich ein Derby: Zu Gast sind am Samstagabend (18.15 Uhr) die punktgleichen Eschenloher.

Michael Schmid will die Jugend heranführen © Andreas Mayr

SV Eschenlohe

In Eschenlohe sieht die Situation ähnlich wie in Murnau aus. Gleiche Punktzahl, in der Rückrunde sollen junge Spieler aufgebaut werden. In die Bredouille der unteren Ränge wird der SVE wohl auch nicht mehr rutschen. Trainer Florian Mayr sieht die Situation wie sein Murnauer Kollege: „Wir wollen ordentlich spielen und so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.“

Die Vorbereitung war ordentlich. Bis auf einige Corona-Fälle ist Mayr zufrieden. „Klar waren wir nicht immer so viele Leute im Training, aber da will ich nicht jammern, das dürfte jedem Verein so gehen.“ Er schaut gespannt in Richtung Auftakt: Für die Partie in Murnau ist der Kader voll. „Danach wissen wir, wo wir stehen.“

FC Megas GAP

Über die Trainingsbedingungen kann sich Evangelios Chatzis nicht beschweren. Die seien bei anderen Mannschaften nicht besser. Ein wenig mehr Motivation hätte er sich von seinen Fußballern jedoch erwartet: „Es war nicht immer ideal, zum Schluss sind wir dann aber immer besser reingekommen“, betont der Megas-Coach. Mit Blick auf den Kader kann sich der FC sogar über einige neue Gesichter freuen: „Die sind aber noch nicht so weit, dass wir sie gleich einsetzen können.“ Für die Rückrunde gibt es eine Marschrichtung: Nur nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen. Am besten wäre da natürlich ein Auftakterfolg gegen die SG Oberhausen/Weilheim.

SV Uffing II

Sonderlich viel erwartet sich Florian Neuner nicht von der Rückrunde. Der Trainer hofft, am Ende „einfach vor Antdorf zu stehen“ und damit nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. „Die Vorbereitung war schwach bei uns, wir hatten kaum Spieler, dazu hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, fasst der Coach zusammen. Partie Nummer eins am Sonntag in Antdorf könnte bereits wegweisenden Charakter haben: Da geht es für den SVU darum, das Polster nach hinten auszubauen. Ärgerlich: Kapitän Nicolas Reising fehlt gleich einmal krankheitsbedingt.

Nicolas Reising: Der Kapitän fehlt Uffing. © Andreas Mayr

SC Eibsee Grainau

Für den SC Eibsee Grainau geht es in der Rückrunde um alles, letztlich sogar ums Überleben in der A-Klasse. In der Liga steht der SCG auf dem vorletzten Rang, lediglich vier Punkte vor dem einzigen Abstiegsplatz dieser Saison. Immerhin: Mit der Vorbereitung war Trainer Andreas Zinn zufrieden. „Am Anfang wurden wir durch Corona etwas gebeutelt, zum Schluss raus waren das Niveau und der Einsatz aber richtig gut.“ Zu Beginn steht der SV Eberfing, der momentan Dritter ist, als Gegner auf dem Programm. Alexander Arlt und der Langzeitverletzte Valentin Sedlak werden nicht spielen können. Für Zinn steht aber trotz Abstiegskampfs fest: „Nur weil wir unten stehen, ist Grainau für keinen Gegner abzuschreiben.“ (David Korber)