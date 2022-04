Kochelsee-Schlehdorf: FC zu Gast in Antdorf - beide Mannschaften kämpfen um Klassenerhalt

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Der Bruder hilft aus: Keeper Markus Lantenhammer. © or

In Antdorf geht es um den Klassenerhalt. Im Keller-Duell der Kreisklasse empfängt der ASV den ebenfalls abstiegsbedrohten FC Kochelsee-Schlehdorf.

Schlehdorf – Es könnte der große Wurf werden. Ein Dreier am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim ebenfalls abstiegsbedrohten ASV Antdorf wäre für den FC Kochelsee Schlehdorf ein „wichtiger Schritt“. So sieht’s zumindest Maximilian Wagner. Der Coach ordnet zwar alle restlichen fünf Matches des Kreisklassisten als „Sechs-Punkte-Spiele“ ein, die Partie in seinem Heimatort hat dennoch vorrangige Bedeutung. Wagner hofft auf wenig Selbstvertrauen beim Gegner nach zuletzt drei Niederlagen. Gleichwohl warnt er vor „Abstiegskampf pur“.

Wagner kennt die Gegebenheiten rund um den Antdorfer Sportplatz bestens. „Es wird Feuer in der Partie und Lärm an der Seite sein.“ Überdies könnte die Partie ruppiger als üblich ablaufen. Darauf habe er sein Team schon vorbereitet. Zuletzt gegen Uffing hatte das mit dem Zur-Wehr-Setzen speziell im ersten Spielabschnitt aber noch nicht geklappt. „Wir dürfen uns nichts gefallen lassen“, fordert Wagner.

Prinzipiell habe sich die Mannschaft durch die Punktgewinne zuletzt „einigermaßen stabilisiert“. Doch hakt es am Torabschluss. „ Da ist es zu mau.“ Liegt natürlich auch daran, dass Torjäger Matthias Leiß weiter angeschlagen ist und nur Teileinsätze fahren kann. Dominik Simmeth fällt krank aus, schwerer aber wiegt der Ausfall des zuletzt so starken Tormanns Florian Lantenhammer. Der nämlich wurde Anfang der Woche zum zweiten Mal Papa, und da möchte er parat stehen, wenn die Frau aus dem Krankenhaus entlassen wird. Einspringen wird Bruder Markus, dem Wagner gleichermaßen das volle Vertrauen ausspricht. Durch die Verlegung der A-Jugend-Partie kann der Coach auf drei Nachwuchstalente zurückgreifen. (Oliver Rabuser)