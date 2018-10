Kochelsee Schlehdorf hat nur elf gesunde Spieler

FCKS hofft auf den Befreiungsschlag

von Oliver Rabuser

Im Prinzip tritt der FC Kochelsee Schlehdorf auf der Stelle. Er liefert keine wirklich schlechten Begegnungen ab, schafft es aber nicht, sich ausdrücklich vom Tabellenkeller zu distanzieren. Gegen Schlusslicht MTV Berg II soll nun der ersehnte Befreiungsschlag gelingen.

Doch steht diesem Unterfangen die hartnäckigste Krankheit des FC entgegen: Personalmangel. Im Vorfeld der Saison hatte sich Trainer Klaus Fahrner der Situation angenommen, glaubte als Physiotherapeut durch entsprechende Trainingsmethoden wenigstens die Zahl der muskulären Verletzungen in den Griff bekommen. Inzwischen hat diesbezüglich Resignation Einzug gehalten. „Ich stoße ins gleiche Horn wie meine Vorgänger“, sagt der Coach. Es ist zum Davonlaufen. Ein Spieler nach dem anderen meldet sich ab. Diesmal ist es Konstantin Krönauer, bei dem eine Schambeinentzündung vermutet wird. Fahrner zählte am Freitag „elf gesunde Spieler“.

Kein guter Zeitpunkt für ein Spiel dieser Bedeutung. Der FC-Trainer glaubt an eine verstärkte MTV-Reserve. „Bergs Erste spielt am Samstag, und das 0:7 gegen Peißenberg wird sich der Verein auch nicht einfach so gefallen lassen.“ Mit Kickern aus dem erweiterten Bezirksligakader werde es für seine Equipe ein „anderes Spiel“. or