FC Kochelsee-Schlehdorf ist der erste Tabellenführer

Von: Oliver Rabuser

Dem Doppelpacker sei Dank: FCKS-Coach Maximilian Jochner herzt Matchwinner Thomas Pfaffenzeller (l.). © RABUSER

Ein Doppelschlag von Thomas Pfaffenzeller beschert dem FC Kochelsee-Schlehdorf den perfekten Auftakt in die Kreisklassen-Meisterrunde.

Schlehdorf – Die SG Oberau/Farchant muss sich indes bei der 1:2-Niederlage zweimal mangelndes Abwehrverhalten vorwerfen lassen.

Die Partie war ob des holprigen Bodens alles andere als berauschend. „Schlechter Platz, schlechtes Spiel“, urteilte SG-Coach Stefan Lorenz hart. Dennoch begann Maximilian Jochners Analyse mit einem überschwänglichen Lob. Adressat war der junge Max Ryzinski. Bislang ist er nicht wirklich als Sonderbewacher im zentralen Mittelfeld in Erscheinung getreten. Aus dem Bauch heraus traf Jochner die Entscheidung, Ryzinski gegen Oberaus Antreiber Dominik Korthals zu stellen. „Der hat keinen Stich gemacht“, freute sich der FC-Trainer über das gelungene Experiment. Die Qualitäten von Pfaffenzeller sind indes hinlänglich bekannt: Kopfballstärke und gewaltiger linker Fuß. Just auf diese Weise brachte er die Schlehdorfer auf die Siegerstraße.

Womöglich wäre es in diesem Duktus weitergegangen, doch dann nahm Vitus Huber am Sechzehnereck Kontakt mit Christoph Lößl auf – Strafstoß. Florian Leischer verkürzte und brachte die Schlehdorfer aus dem Konzept. „Plötzlich war der Spielfluss beim Teufel“, ärgerte sich Jochner, der zum Start fünf Stammkräfte auf die Reservebank setzte. Zumal der Spielfluss bis zum Abpfiff nicht mehr kam. Einzig Leonhard Sam hätte zehn Minuten vor Schluss für die Entscheidung sorgen können, doch der Pfosten verhinderte dies. Nutzen konnte die SG den Leistungsabfall des FCKS nicht. „Wir waren besser, aber es war nichts Zwingendes dabei“, resümierte Lorenz. or

FC Kochelsee Schlehdorf – SG Oberau/Farchant 2:1 (2:1)

FCKS: Lantenhammer – Wagner, Kammerlochner, Ryzinski, Sam, Schindler, Nedeljkovic, Pfaffenzeller, Leiß, Kröner, Huber – Eingewechselt: Reißenweber, Raffeiner, Le. Vocaj, Schratt, Li. Vocaj; Oberau/Farchant: Schubert – Colorio, Leischer, Fischer, Klein, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Groll, Wackerle, Lössl – Eingewechselt: Baer, Hatzl, Wagner; Schiedsrichter: Martin Bernöcker (SC Wall); Zuschauer: 65; Tore: 1:0 Pfaffenzeller (22.), 2:0 Pfaffenzeller (34.), 2:1 Leischer (37./FE) phi