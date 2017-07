Bad Kohlgrub holt Simmens als neuen Trainer

Letzte Saison Aufstieg mit ESV Penzberg

von Christoph Seidl schließen

FC Bad Kohlgrub - Die vergangene Saison war für Thomas Simmeth eine erfolgreiche: Mit dem ESV Penzberg schaffte der 48-jährige Kocheler dank einer herausragenden Rückrunde den Aufstieg in die Kreisklasse.

Trotz des großen Erfolgs konnten sich die ESV-Verantwortlichen nicht dazu entschließen, die Zusammenarbeit mit Simmeth fortzusetzen. Arbeitslos geworden ist der 48-Jährige dennoch nicht, ab sofort betreut er den Kreisligisten FC Bad Kohlgrub-Ammertal – Simmeth ist also gleich nochmal eine Spielklasse höher gerutscht. Er tritt damit die Nachfolge von Dennis Destek an, der seinen Stuhl am Ende der vergangenen Saison freiwillig räumte. Simmeth freut sich schon auf seine neue Aufgabe. „Allerdings begebe ich mich auch in eine Art Abenteuer“, betont er. „Diese geografische Richtung ist für mich doch ziemliches Neuland, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, unvorbelastet an die Sache ranzugehen.“

Quelle: fussball-vorort.de