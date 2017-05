Bad Kohlgrub versucht, den Spaß am Fußball wiederzufinden

Angekratzte Stimmung

FC Bad Kohlgrub-Ammertall - Dennis Destek forscht. Er weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Vier Spiele bleiben dem FC Bad Kohlgrub-Ammertal in dieser Kreisliga-Saison noch. Vier Spiele, um den Absturz in die Kreisklasse zu verhindern.

Eine Region, in der die Ammertaler eigentlich nichts verloren haben. Doch in den vergangenen Wochen haben sie miterleben müssen, wie sich anfühlt, im Tabellenkeller festzustecken. Zu strampeln, aber nicht weiterzukommen. Wie einer, der im Moor versinkt. „Die Stimmung im Team ist sicherlich etwas angekratzt“, gibt Trainer Destek zu. „Jeder versucht, Ursachen zu finden.“ Er natürlich am häufigsten. Der Uffinger sucht nach dem Schlüssel, seinen Fußballern den Spaß zurückzubringen. „Leider können wir die schönste Nebensache der Welt gerade nicht so richtig genießen.“

Inzwischen ist der FC bis auf Relegationsplatz elf abgerutscht, der ein Duell mit der SG Eberfing-Marnbach (dem Zweiten der Kreisklasse 3) im Juni sichert. Am Sonntag hat der FC die nächste Gelegenheit, das zu vermeiden. Um 14 Uhr sind Destek und seine Spieler beim TSV Brunnthal zu Gast. Die Platzherren rangieren derzeit auf Platz fünf und haben sich als Aufsteiger längst aller Abstiegssorgen entledigt. „So komisch es in der momentanen Situation auch klingen mag: Wir müssen versuchen, die nötige Lockerheit wiederzufinden“, sagt der Bad Kohlgruber Übungsleiter. Er verweist auf die knappen Partien, in denen der FC nahe dran war am Punktgewinn. „Wenn wir es schaffen, den Glauben an uns selbst und das Vertrauen in den Mitspieler zu finden, dann kann der Knoten auch ganz schnell aufgehen.“ Gastgeber Brunnthal ist für Destek noch eine Unbekannte. Erfahren hat er, dass der TSV eine sehr kompakte Mannschaft stellt. Deshalb kassiert er auch die zweitwenigsten Gegentore. Aber auch im Angriff habe das Team „gute Leute“, sagt Destek.

Wie gewohnt, will er gar nicht zu sehr auf den Gegner schauen. „Wir müssen versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Das sind die Sachen, die wir selber beeinflussen können.“ Das hat er seinen Spielern gesagt. Außerdem fordert der Coach Mut. Die Courage, nicht von der eigenen Taktik abzuweichen. Also den Gegner früh zu attackieren, ohne die Defensivaufgaben zu vernachlässigen. Theoretisch klingt das ganz gut. Verzichten muss Destek bei dieser Aufgabe nur auf den beruflich verhinderten Stürmr Christian Maintz.

Quelle: fussball-vorort.de