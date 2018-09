Kohlgruber Torwart Müller trainiert für Paralympics

Längerer Ausfall droht

von Andreas Kögl schließen

Über Alexander Müller hat Thomas Simmeth in dieser Saison noch nicht oft gesprochen. Das ist ein gutes Zeichen. Denn Müller hütet das Bad Kohlgruber Tor.

Bad Kohlgrub – Bislang lieferte er in beinahe jeder Partie eine gute Leistung ab. Doch nun rückt der Neuzugang in den Mittelpunkt, was zeigt, wie wichtig er geworden ist: Müller fehlt den Ammertalern womöglich länger. Der Grund ist höchst erfreulich. Er erhielt eine Einladung für den Skikader der Nationalmannschaft der Gehörlosen. Anfang Oktober steht ein Vorbereitungslehrgang für die nächsten Paralympischen Spiele an. „Inwieweit wir da dann noch auf ihn zurückgreifen können, wird sich zeigen“, sagt sein Coach. Davor ist Müller noch in den Urlaub gefahren. Deshalb steht am Sonntag in Oberhausen Manuel Bichler im Kasten. „Mehr als nur ein Ersatz“, findet der Trainer.

Simmeth erwartet zwar für das Sonntags-Duell „eine enge Kiste“, stellt aber klar: Es soll so weitergehen wie in den vergangenen Wochen. Mit Siegen über Krün und Garmisch-Partenkirchen II hat sich Kohlgrub zurück in die Spitzengruppe gearbeitet. Mit Ausnahme von Müller steht Simmeth der komplette Kader zur Verfügung. Kapitän Josef Niklas hat sich zwar im Spitzenduell gegen den 1. FC eine leichte Zerrung zugezogen und absolvierte unter der Woche nur ein individuelles Lauftraining. Aber Simmeth glaubt, dass er spielen wird. Fitness brauche es in dieser Liga in besonderem Maße. Der Coach betont: „Voller Einsatz und Kampf wird Woche für Woche abgefragt. Das muss uns bewusst sein.“