Kohlgruber Totalausfall bei Klatsche in Dießen: „Das war katastrophal“

Von: Patrick Hilmes

Schaut man sich das Ergebnis an, erinnert das an die Horrorsaison 2021/22, als der FC Bad Kohlgrub sang- und klanglos aus der Kreisliga abgestiegen war.

Dießen – Doch Oliver Pajonkowski relativiert das 1:6 (1:2) beim MTV Dießen zum Auftakt der Kreisklassen-Meisterrunde: „In der Kreisliga waren wir schlechter und haben deswegen immer verloren. Diesmal haben wir uns selbst geschlagen.“

Damit spielte der FC-Coach vor allem auf Hälfte eins an. Nach dem 1:1 durch Jonas Bauer hatten die Gäste genügend Möglichkeiten, selbst in Führung zu gehen. Doch Dominik Strauss verschoss einen Elfmeter, zudem versiebten die Kohlgruber zwei Chancen und scheiterten einmal an der Latte. Stattdessen setzte es kurz vor der Pause das 1:2 aus Sicht der Gäste. Und kurz nach Wiederanpfiff war die Partie dann auch schon durch. Ein Riesenbock führte zum 3:1, ein Sonntagsschuss des MTV zum 4:1.

Pajonkowskis Team suchte nach einer Antwort, fing sich aber noch zwei weitere Treffer. Das veranlasste den Trainer zum wenig erbaulichen Fazit: „Das war katastrophal in der zweiten Hälfte, von der eins bis zur 13.“ Damit inkludiert auch der Coach selbst. „Von mir braucht man aber auch nicht viel zu erwarten“, scherzte Pajonkowski. Etwas Galgenhumor bei dem „Totalsausfall“. phi

MTV Diessen – FC Bad Kohlgrub 6:1 (2:1)

Bad Kohlgrub: Bierling – Shaw, Büchl, Kratz, Lory, Pajonkowski, Angerer, Niklas, Strauss, Bauer, Kraus – Eingewechselt: Nießner, Trainer; Schiedsrichter: David Becker (ESV Penzberg); Zuschauer: 100; Tore: 1:0 Wagner (8.), 1:1 Bauer (31.), 2:1 Herterich (45.), 3:1 Herterich (47.), 4:1 Ropers (56.), 5:1 Kropp (62.), 6:1 Neiser (83.) phi