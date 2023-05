KK 02: Aufholjagd der SG Farchant/GAP bleibt unbelohnt – SC Eibsee holt nächsten Heimsieg

Von: Patrick Hilmes

Ronja Koch (l.) und Julia Krinner (r.) trafen am Wochenende für die SG. Zum Punktgewinn hat es dennoch nicht gereicht. © SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen

In der Kreisklasse 02 bleibt das Rennen um die vorderen Plätze der Tabelle spannend. Weil die SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen patzt, zieht Eibsee vorbei

Grainau/Eglfing – Die Fußball-Kreisklasse der Damen ist weiterhin eine äußerst spannende. Nur vier Punkte liegen zwischen dem Tabellenführer und dem Vierten. Diesen Platz nehmen neuerdings die Frauen der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen ein. Sie wurden vom SC Eibsee Grainau überholt, der nun auf Position rangiert.

Lag zum einen Teil an der 4:6-Niederlage der SG beim Tabellenzweiten ASV Eglfing. Manfred Hamberger wusste bereits im Vorfeld, was ihn und sein Team erwarten würde: „Spiele gegen Eglfing sind immer heiße Duelle zweier spielstarker Teams.“ Die Gastgeberinnen kauften den SG-Damen in Hälfte eins mit Robustheit den Schneid ab und hatten die Partie bereits zur Pause mit 5:0 entschieden – vermeintlich.

Julia Kriner, Ronja Koch und Selina Eichhorn verkürzen für die SG Farchant/GAP

Denn die Spielgemeinschaft nahm in Halbzeit zwei den Kampf an und startete die Aufholjagd. Auch vom zwischenzeitlichen 1:6 ließ sich Hambergers Mannschaft nicht aufhalten. Durch die Treffer von Julia Kriner, Ronja Koch, Selina Eichhorn und dem verwandelten Foulelfmeter von Hanna Gawlik verkürzten die Gäste auf 4:6. Doch das war’s, mehr war nicht drin. „Eglfing ging als verdienter Sieger vom Platz, weil wir in der ersten Hälfte nicht richtig da waren“, resümierte Hamberger, der dennoch stolz auf die Leistung seines Teams in Halbzeit zwei war.

So aber konnte die SG nicht ihren am Vortag verloren dritten Rang zurückerobern. Den hatte sich der SC Grainau am Samstag mit einem 1:0-Sieg über RW Überacker, der zweite Heimerfolg in Serie, geschnappt. Dabei taten sich die Eibsee-Kickerinnen jedoch wieder einmal in Hälfte eins schwer.

Johanna Rassbichler schießt den SC Eibsee Grainau zum Sieg

Zwar verbuchte das Team des Trainerduos Katharina Kirchdorfer/Christina Niefnecker einige Großchancen in der Frühphase, die wurden aber vergeben und anschließend flachte die Partie ab. Grainau biss sich die Zähne an der RW-Defensive aus. Auf der Gegenseite war aber auch Torhüterin Antonia Sand einige Male gefragt.

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Gastgeberinnen dann schlagartig: „Wir haben unseren Spielaufbau besser umgesetzt“, erklärt Kirchdorfer. Dadurch funktionierte es dann auch vor dem gegnerischen Gehäuse – zumindest einmal. Wieder einmal war es Johanna Rassbichler, die mit ihrem Treffer in Minute 60 das Konto der Grainauerinnen um drei Punkte anwachsen ließ. Doch Kirchdorfer lobte das gesamte Team: „Alle Spielerinnen haben eine tolle Leistung gezeigt.“

Die bedarf es auch am kommenden Samstag. Dann ist Spitzenreiter SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth unter der Zugspitze zu Gast. (phi/dk)