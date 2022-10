Kreisklasse 3: Nächster Last-Minute-Sieg für den FC Kochelsee-Schlehdorf gegen TSV Perchting-Hadorf

Von: Oliver Rabuser

Matthias Leiß sichert Schlehdorf den Sieg. or/A. © Oliver Rabuser

In der Kreisklasse 3 hat der FC Kochelsee-Schlehdorf den nächsten Sieg geholt. Gegen den TSV Perchting-Hadorf traf Leiß zum umjubelten Siegtreffer.

Perchting – Das Glück steht derzeit offenbar auf der Seite des FC Kochelsee Schlehdorf. Dem Last-Minute-Sieg gegen Dießen ließ er nun einen 3:2-Erfolg beim TSV Perchting-Hadorf folgen. Auch das in der letzten Minute, zudem nach einem 0:2-Pausenrückstand und in Unterzahl. „So wie es gelaufen ist, musst du es eigentlich verlieren“, resümierte Maximilian Jochner.

Jochner kritisiert Feldverweis von Thomas Pfaffenzeller: „Er war weder letzter Mann, noch war es ein böses Foul“

Die erste Halbzeit habe man „total verschlafen“, und bis zur Pause auch „richtig schlecht“ gespielt, urteilte der Trainer. Es wurde kurz laut in der Kabine, dann verließen Jochner und Simon Lantenhammer diese zeitig. „Die Jungs sollten das regeln.“ Taten sie mit Verzögerung auch. „Ab da war mehr Zug drin“, betont Jochner. Thomas Pfaffenzeller verkürzte via schmeichelhaftem Foulelfmeter (Rempler an Sebastian Reißenweber), um wenig später wegen angeblicher Notbremse vom Platz zu fliegen. „Er war weder letzter Mann, noch war es ein böses Foul“, merkte Jochner an.

Doch das stachelte die Schlehdorfer an. Einen Freistoß von Simon Wagner bugsierte Josef Fischer mit der Schulter zum Ausgleich in die Maschen. Und als die Nachspielzeit vorüber war, nahm Matthias Leiß einen weiten Ball an, um ihn im langen Toreck zu versenken. Und die Teilnahme an der Meisterrunde mit Blick auf ein machbares Restprogramm wahrscheinlicher zu machen. (or)

TSV Perchting-Hadorf – FC Kochelsee Schlehdorf 2:3 (2:0)

FCKS: Lantenhammer – Reißenweber, Wagner, Kammerlochner, Ryzinski, Pfaffenzeller, Sam, Vral, Leiß, Weidehaas, Moser. – Eingewechselt: Fischer, Nedeljkovic, Sefaj, Krönauer, Kröner.

Schiedsrichter: Vitus Waibel (SV Eberfing). – Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Shatraj (20.), 2:0 Shatraj (39.), 2:1 Pfaffenzeller (65./FE), 2:2 Fischer (80.), 2:3 Leiß (90.). – Gelbe Karten: Stuhler, Heckel – Ryzinski. – Rote Karte: Pfaffenzeller.