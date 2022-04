Kreisklasse Zugspitze 3: Höhenrain gastiert in Wielenbach - Münsing will mit Sieg oben bleiben

Von: Oliver Rabuser

Schwer zu ersetzen: Im Kampf um den Klassenerhalt muss der FCK Schlehdorf ausgerechnet auf seinen Defensivspezialisten Vladimir Nedeljkovic (re.) verzichten, der momentan nicht fit ist. © or

Der SV Münsing muss am Sonntag beim TSV Perchting-Hadorf ran, der TSV Benediktbeuern empfängt die Zweite des FC Garmisch-Partenkirchen.

Durch zwei Niederlagen in Folge hat sich für die Beurer der Abstand zu den drei Spitzenklubs der Kreisklasse 3 vergrößert. In der Tabelle abgerutscht sind die Kicker aus dem Klosterdorf deshalb aber nicht. Und genau dies möchte Trainer Willi Link durch einen Sieg über die Garmischer Reserve verhindern.

Aber den Gästen steht das Wasser im Kampf um den Klassenerhalt bis zum Hals, weshalb das Team von Trainer Stefan Lorenz dringend jeden Zähler benötigt. Link: „Sie werden alles versuchen, um mindestens einen Punkt zu entführen. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.“ Gewarnt sind die Hausherren aus dem Hinspiel, als sie nach einer zweimaligen Führung noch mit 4:5 verloren. Doch dieses Mal steht – bis auf Torjäger Benedikt Veicht – der komplette Kader zur Verfügung und möchte die Scharte unbedingt auswetzen. (Hans Demmel)

Spielausfälle müssen nicht zwingend negativ sein. Am vergangenen Wochenende hätte eine mögliche Niederlage in Münsing die Lage bei den Kochler Kickern weiter verschärfen können. Wegen der Absage aber blieb der FCKS verlustpunktfrei, diverse Corona-Rekonvaleszenten konnten an ihrer Fitness arbeiten. „Wir sind insoweit komplett“, verkündet deshalb Coach Maxi Wagner vor dem Match gegen Eglfing. betont der Coach. Fehlen werden der leicht angeschlagene Stefan Raffeiner und Vladimir Nedeljkovic, der noch nicht wieder ganz gesund ist. Die Qualitäten des Defensivspielers gehen den Kochelseern freilich im Abstiegskampf enorm ab. Und gegen ein Team wie Eglfing, wo gutes Stellungsspiel umso mehr gefragt ist, natürlich auch. Vor allem die weiten Schläge des ASV gilt es sorgsam zu bereinigen. „Auf die zweiten Bälle und bei Standards sind sie gefährlich“, warnt Wagner. Doch möchte der 37-Jährige sein Team nicht alleine mit Defensivaufgaben füttern: „Mit unseren kleinen, wuseligen Spielern können wir ihnen weh tun“, ist Wagner überzeugt. Gegen Höhenrain habe sein Team bereits angedeutet, wozu es im Stande ist. „Jetzt müssen wir es zu Ende spielen und die Tore machen“, stellt Wagner klar. (Oliver Rabuser)

Wäre er bei „Wünsch Dir was“ müsste Peter Hösl nicht zwei Mal überlegen: „Zwei Siege, dann sind wir raus und können die Saison entspannt zu Ende spielen“, sagt der Höhenrainer Coach. Den ersten peilt der FSV am Sonntag in Wielenbach an. Doch Vorsicht ist geboten: Zwar haben die Höhenrainer das Hinspiel mit 4:2 gewonnen, dabei allerdings zwischenzeitlich 1:2 hinten gelegen. Wem das als Warnung nicht genügt: Vorige Woche wandelte Wielenbach beim SV Raisting II einen 1:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg um. „Das ist nicht von Pappe“, weiß Hösl. Hinzu kommt, dass der FSV personell „gerade elf Spieler aus dem Kader der Ersten Mannschaft“ zusammen bekommt. Simon Pauli fehlt wegen seines Studiums, Max Feirer zog sich beim 2:0-Sieg vorige Woche gegen Perchting vermutlich einen Kreuzbandriss zu. (Rudi Stallein)

Das Hinspiel 5:0 gewonnen, zudem haben die Perchtinger Aufstiegsträume durch die jüngste 0:2-Niederlage in Höhenrain einen Dämpfer erlitten – da könnte man auf die Idee kommen, das Auswärtsspiel sei für den SVM eine „gmahde Wiesn“. „Das wäre der größte Fehler“, mahnt Ralf Zahn. „Das wird relativ unangenehm“, so der Coach, der ein „hartes Duell“ erwartet. Ohnehin habe sein Team keinen Grund, irgendeinen Gegner zu unterschätzen. „Für uns ist jedes Spiel schwer. Wir sind keine Übermannschaft, müssen immer ans Limit gehen.“

Dennoch rechne er sich natürlich in Perchting etwas aus: „Es ist auf jeden Fall was möglich, wenn wir hinten kompakt stehen und wenig zulassen.“ Vorne sollen es dann Sebastian Schönacher und Hans Zachenbacher richten, die beim Hinspiel alle fünf Münsinger Tore erzielten. (Rudi Stallein)