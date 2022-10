SV Uffing verliert klar gegen WSVU - SVU-Trainer Neuner: „Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen“

Sein Freitstoß ebnet den Weg: der Unterammergauer Robin Reiter. Foto: Mayr © Mayr

Der SV Uffing muss eine bittere Niederlage gegen den Spitzenreiter der Kreisklasse 6 hinnehmen. Der WSV Unterammergau gewinnt am Ende deutlich.

Uffing – Respekt hatten sie vor dem SV Uffing, die Fußballer des WSV Unterammergau. Zurecht nach den Ergebnissen zuletzt. Und doch: Zu einem Stolperstein sind die Kicker vom Staffelsee für den Spitzenreiter der Kreisklasse 6 nicht geworden. Das Team der Coaches Sepp Thiermeyer und Tobias Benning baute durch ein allerdings recht wackeliges 3:0 seine Erfolgsbilanz aus und liegt bei einem Spiel weniger schon sechs Zähler vor Bad Kohlgrub.

3:0, das hört sich relativ deutlich an. Nur: Das war es nicht. Uffings Trainer Florian Neuner geht in seiner Analyse sogar soweit: „Es hört sich nach so einem Endstand zwar komisch an, aber ich finde, ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen.“ Die Partie lief auch ein wenig konträr: Unterammergau gehörte in seinen Augen der erste torlose Abschnitt, „Halbzeit zwei aber eher uns“. Paradox, dass dann aber ausgerechnet in dieser zweiten Hälfte die Treffer für die Gäste fielen. Neuner kam zumindest zu einer Einschätzung: „Wir haben gut dagegengehalten.“

Trotz des Sieges unzufrieden: WSV-Trainer Benning: „Gedanklich waren wir nicht richtig auf dem Platz“

In der Tat brauchte es auch ein wenig Glück für die Unterammergauer Führung: Robin Reiter trat gut 30 Meter vor dem Tor einen Freistoß in den Strafraum, bei dem sich der Uffinger Torhüter Ferdinand Renner komplett verschätzte. Er hastete aus seinem Tor und machte dies auch lautstark klar, doch war da der Wunsch mehr Vater des Gedankens: Der Keeper kam nicht an den Ball, der direkte ins Tor segelte. „Das spielte uns natürlich in die Karten“, räumt WSV-Trainer Tobias Benning ehrlich ein. „Wenn wir durch dieses Geschenk nicht in Führung gehen, wäre es vermutlich echt schwer geworden.“

Die Gäste mühten sich zunächst arg mit den Uffingern. „Gedanklich waren wir nicht richtig auf dem Platz“, moniert Benning. In der Pause fasste der WSV neuen Mut. Aber: So wirklich viel gelang nicht. Bis zum Uffinger Präsent. Tor Nummer zwei resultierte dann aus einer in der Folge offeneren Spielweise der Gastgeber und einem Steckpass in die Tiefe zu Ferdinand Brauchle, der ungehindert auf Renner zusteuerte und auf 2:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Alex Schwarz in der Schlussminute mit einem Nachschuss ins leere Tor, nachdem zuvor Tobias Speer glänzend Vorarbeit geleistet hatte.

In der Summe ein bitteres 0:3 aus Uffinger Sicht, was Neuner nochmals dokumentierte: „Ich bleib dabei, sehr sehr unglücklich für uns.“

SV Uffing – WSV Unterammergau 0:3 (0:0)

Uffing: Renner – Wiehle, Kellert, Resch, Reising, Jarosch, Strauß, Hoffmann, Mayr, Flöß, Sternkopf. – Eingewechselt: Matschl, Gerg, Popp.

WSV: Diroma - Hartwig, Korntheuer, Wagner, A. Speer, Kröker, Vogt, T. Speer, Sebic, Reiter, Brauchle. – Eingewechselt: Gansler, Schwarz, Stumpfecker.

Schiedsrichter: Vitus Waibel (SV Eberfing). – Zuschauer: 80. – Tore: 0:1 Reiter (55.), 0:2 Brauchle (67.), 0:3 Schwarz (90.).