SV Uffing gewinnt nach Rückstand beim TSV Murnau II: „Ich weiß nicht, was sie angestellt haben“

Von: Andreas Mayr

Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen: Uffings Felix Hoffmann (r.) bejubelt das 5:2 in Murnau. © Mayr

Auf dem Papier war der SV Uffing gegen die Murnau-Reserve die schwächere Mannschaft. Durch ihre Effizienz vor dem Tor gewannen sie dennoch das Spiel.

Murnau – Mit viel war zu rechnen in diesem Derby, aber mit Uffinger Festspielen? Florian Neuner schüttelte den Kopf bei der Frage. Der Gegner aus Murnau hatte ihn beeindruckt. „Spielerisch brutal, macht Spaß zuzuschauen“, sagte er und fügte an: „Aber einfach noch zu unerfahren.“ Wie seine Mannen vom SV Uffing ihre Routine ausnutzten, war große Kunst. Sie verarbeiteten beinahe jeden Murnauer Schnitzer und feierten einen 5:2-Erfolg, von dem man sich in Uffing noch länger erzählen wird.

Was hat Neuner bloß gemacht? Der Chancentod in persona war der SVU. Und jetzt trifft und trifft dieses Team. „Ich weiß nicht, was sie angestellt haben“, sagt der verdutzte Coach. Egal, ob die Offensiven nun Felix Hoffmann, Martin Flöß oder Leon Müller heißen – alle drei verwerteten ihre Top-Chance eiskalt. Selbst Verteidiger Stefan Reisch beteiligte sich mit zwei Treffern, per Elfmeter (2:2) und mit einem Lupfer aus locker 40 Metern (1:0).

„Das ist jetzt einfach ein richtiges Team.“

Für Neuner lässt sich die neue Effizienz nur auf eines zurückführen: „Das ist jetzt einfach ein richtiges Team.“ Zu sehen war das an allen Ecken und Enden, vom Jubel bei den Toren bis zu den vielen Zweikämpfen, die man lautstark beklatschte. Murnaus Coach Michael Schmid erwies sich als fairer Verlierer, ohne den Blick für die Realität zu verschließen. „Ihr nutzt das, was wir euch geben“, sagt er in Richtung Neuner.

Bei vier von fünf Toren sah er einfachste Fehler. Auch beim Elfmeter in der 56. Minute: Ein Foul von Christoph Stelzl, der sich im Zweikampf ungeschickt anstellte. „Für mich der entscheidende Punkt.“ Bis dahin hatte Murnau dominiert, war sogar in Führung gegangen.

Schmid störte die Hektik im Anschluss bei seinen Mannen. Trotz Ballbesitz ohne Ende gab Murnau die Kugel viel zu schnell ab. „Wir hatten nichts anders, als den Ball zu schlagen“, sagt Neuner. Einmal aber, beim Siegtor, lief es wie im Lehrvideo: Seitenwechsel, Hacken-Weiterleitung, perfekte Flanke auf Leon Müller. „Überragend, geil“, jubelt der SVU-Coach und der große Uffinger Anhang gleich mit. „So macht’s Spaß“, sagt auch Schmid über die große Kulisse von etwa 250 Gästen. Und ein überaus faires Derby, sei auch noch erwähnt. (am)

TSV Murnau II – SV Uffing 2:5 (1:1)

Murnau: Humpa – Voß, Kästele, Fürst, Göschel, Heinen, Schreckegast, Wackerle, Zehetmeier, Krug – Eingewechselt: Stelzl, Muras, Winkler, Braun, Adamo

Uffing: Schnürer – Schweiger, Resch, Strauß, Wiehle, Gerg, Mayr, Hoffmann, Seidl, Flöß, Reising – Eingewechselt: Weingand, Müller, Schütz, Rathgeb, Popp

Schiedsrichter: Lukas Wexenberg (TSV Landberg); Zuschauer: 70; Tore: 0:1 Resch (24.), 1:1 Braun (43.), 2:1 Krug (52./FE), 2:2 Resch (56./FE), 2:3 Müller (60.), 2:4 Flöß (83.), 2:5 Hoffmann (87.) phi