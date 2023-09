FC Kohlgrub setzt Negativserie fort und bleibt ohne Punkte: „Wir reden zu viel und kämpfen zu wenig“

Teilen

Oliver Pajonkowski (r.) gratuliert Johannes Büchl zum Ausgleich. Doch das 1:1 hält nur neun Minuten. © ak

Der FC Bad Kohlgrub bleibt auch nach der Partie gegen den SV Raisting II noch ohne Punkte: Bei der Bezirksliga-Reserve setzte es die 1:5-Niederlage.

Raisting – Gerade einmal fünf Minuten sind vorbei – da nimmt das Übel seinen Lauf. Ludwig Huber, der Top-Mann bei Raisting, trifft zum ersten Mal. Unbedrängt kommt er zum Kopfball. Vier weitere Tore der Gastgeber sollen folgen. Dem FC Bad Kohlgrub gelingt gerade einmal eines. Das Schlimmste: Die 1:5-Pleite ist vollkommen verdient.

Diese Nachholpartie am Dienstagabend beim SV Raisting II offenbarte: Dem FC fehlt aktuell jede Menge – nicht nur Personal. Sondern auch Kampfgeist und Kondition. Punkte fehlen natürlich auch noch. Der Auftritt erinnerte schon fast an die Chaossaison in der Kreisliga vor zwei Jahren.

„Vielleicht müssen wir wirklich unsere Einstellung, mit der wir auf dem Platz stehen, hinterfragen.“

„Vielleicht müssen wir wirklich unsere Einstellung, mit der wir auf dem Platz stehen, hinterfragen.“ Zum ersten Mal fand Oliver Pajonkowski deutliche Worte. „Wir reden zu viel und kämpfen zu wenig.“ Dabei konnte der Spielertrainer erstmals in dieser Saison auf Maximilian Angerer und Nico Ettengruber zurückgreifen. Dafür fehlte ihm aber Florian Kraus, der schon am Samstag verletzungsbedingt früher vom Feld musste.

Wie beim 1:6 in Eglfing und dem 0:3 gegen Uffing wurde spätestens gegen Ende der ersten Halbzeit deutlich, dass einigen Akteuren die nötigen Trainingskilometer abgehen. Die einen verpassten Übungseinheiten wegen ihres Urlaubs, die anderen wegen Verletzungen, das rächt sich jetzt. Sie haben keinen Dampf für ein ganzes Fußballspiel. In dieser Form traf der FC zudem auf den technisch bislang stärksten Gegner in der Kreisklasse.

Anerkennung für den Gegner: „Wir waren einfach immer zu spät dran“

„Die haben ein paar Spieler drin, die richtig gut kicken können.“ Einer davon ist sicherlich Doppeltorschütze Huber, der in seinen besten Fußballerjahren die Lebensversicherung des SV Raisting in Bayern- und Landesligazeiten war. Auf diesem Niveau spielt Huber inzwischen nicht mehr, doch in der Kreisklasse sticht er nach wie vor heraus.

Nach seinem frühen Führungstreffer glich Johannes Büchl für den FC aus, dann gelang nicht mehr viel. „Wir waren einfach immer zu spät dran“, analysierte Pajonkowski. Er musste sich eingestehen, dass er den Raistingern an diesem Abend mit seiner Mannschaft nicht Paroli bieten konnte. (ak)

SV Raisting II – FC Bad Kohlgrub 5:1 (2:1)

FC: Franz - Angerer, Eisenhofer, Ettengruber, Lory, Pajonkowski, Büchl, Al Shaafi, S. Kraus, Bauer, Maintz – Eingewechselt: Meditz, Benedikt, Kargl

Schiedsrichter: Sören Lohmeier (TSV Pähl); Zuschauer: 100;

Tore: 1:0 Huber (5.), 1:1 Büchl (22.), 2:1 Ernesto (31.), 3:1 July (67.), 4:1 Huber (68.), 5:1 Meßner (70.)

Gelbe Karten: Thaler, Meßner, Tonello – Ettengruber, S. Kraus, Lory, Büchl, Benedikt; Gelb-Rote Karte: Thaler (90.+1)