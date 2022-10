Uffing verliert gegen Oberau - Schiedsrichter muss ins Krankenhaus geflogen werden

Von: Oliver Rabuser

Ein Sonntagsschuss gelingt Sebastian Korthals. am © Andreas Mayr

Florian Neuner sind die Hände gebunden. Ohne gelernten Stürmer ist es naturgemäß schwer, die nötige Zahl an Treffern zu erzielen.

Uffing – Im Heimspiel gegen die SG Oberau/Farchant klappte das nicht mal während einer 50-minütigen Überzahl. Irgendwann lief der SV Uffing in einen Konter, am Ende stand es 3:0 für die Gäste, die ihrerseits immer konstanter wurden. Wenig half natürlich die kurzfristige Absage von Felix Hoffmann sowie die frühe Zerrung bei Dominik Mayr. Verletzungstechnisch schlimmer erwischte es den Unparteiischen. Er musste nach einem abgefälschten Ball ins Auge vom Hubschrauber nach München ins Augenspital gebracht und durch einen Kollegen aus der Region ersetzt werden.

Auf Augenhöhe spielten die beiden Mannschaften im ersten Abschnitt. Kurz vor Seitenwechsel bekam Uffing sogar einen entscheidenden Vorteil zugesprochen. Oberaus Florian Elgas musste wegen vermeintlicher Notbremse gehen Martin Flöß mit Rot vom Platz. Neuner sprang Elgas zur Seite. „Gelb hätte es auch getan.“ Danach nistete sich der SV ein, schob den Ball von links nach rechts und zurück. „Aber dann ist Schluss bei uns“, bedauert der Coach. Die erhofften Torchancen blieben aus, stattdessen lief Uffing in einen Konter zum 0:1. Ein Sonntagsschuss von Sebastian Korthals in den Winkel besiegelte die Niederlage praktisch schon. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit rundete die Geschichte für die Gäste auch. Stefan Resch packte zu. „War auch zu hart“, befand Neuner, der mit sechs Spielern aus der zweiten Mannschaft im Kader auskommen musste und ein düsteres Bild für die kommenden Wochen zeichnete. (or)

SV Uffing – SG Oberau/Farchant 3:0 (0:0)

SVU: Schnürer – Wiehle, Schütz, Resch, Englbrecht, Jarosch, Gerg, Strauß, Matschl, Mayr, Flöß – Eingewechselt: Schweiger, Popp, Müller, Eblenkamp, Großklaus; SG: Ostler – Colorio, Fischer, Elgas, Bäuerle, S. Korthals, D. Korthals, Hocker, Wackerle, Wagner, Lössl – Eingewechselt: Nicoloso, Hatzl, Groll, Scharpf; Schiedsrichter: Dominik Otte (TSV Oberammergau); Zuschauer: 30; Tore: 0:1 Groll (57.), 0:2 S. Korthals (82.), 0:3 Lössl (90./FE); Gelbe Karten: Flöß, Matschl – Lössl; Rote Karte: Elgas (SG/42.) phi