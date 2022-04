SV Uffing: Ungebremst ins Fußball-Nirwana - Coach Neumeier ratlos

Frostige Stimmung herrscht beim formschwachen SV Uffing. Trainer Thomas Neumeier (2. v. l.) ist restlos bedient und ratlos. © kögl

Nach der 1:3-Niederlage zum Auftakt beim ASV Antdorf ist am Samstag auch das erste Heimspiel des SV Uffing gegen den ESV Penzberg ordentlich den Bach runter gegangen.

Uffing – Bei der 0:4-Pleite war der Zug gegen die „Eisenbahner“ im wahrsten Sinne recht schnell abgefahren.

SVU-Trainer Thomas Neumeier war nach der Partie entsprechend bedient. „Ich habe keine Ahnung, warum wir aktuell so krass verunsichert sind.“ Dabei klang nach diesem blutleeren Auftritt seines Teams pure Ratlosigkeit aus seinem Mund. Eine Erklärung findet er keine. „Penzberg war deutlich bissiger. Man hat ihnen angemerkt, dass sie unbedingt wollten. Deswegen haben sie sich den Sieg auch absolut verdient.“

Wer Uffing noch aus der Anfangsphase der Vorrunde kennt, der fragt sich jetzt: Wo ist diese Mannschaft geblieben? Der Auftritt bei der zweiten Garnitur des 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel: Extreme Spielfreude und Einsatzwille ließen am dritten Spieltag die Frage aufkommen, wer Uffing ernsthaft daran hindern sollte, erneut an der Tür zur Kreisliga anzuklopfen. Doch acht Monate und 17 Spieltage später muss man sich eher Sorgen machen, dass es nicht in die andere Richtung geht. Zum Glück konnten bis zur Winterpause schon 25 Punkte gesammelt werden, denn wer die beiden Vorstellungen in Antdorf und gegen Penzberg – beide zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens Tabellenletzter – gesehen hat, kann sich nur schwer vorstellen, dass noch viele Zähler dazukommen werden.

Nach einer Viertelstunde nahm das Unheil seinen Lauf. Nach einer Kette von Uffinger Fehlern landete der Ball beim mutterseelenallein gelassenen Michael Reicheicher, der mit einem satten Linksschuss zur 1:0-Führung der Penzberger traf. Auch das 2:0 ging auf das Konto von Reicheicher, diesmal mit einem zur Bogenlampe abgefälschten Schuss. Beim 0:3 leistete sich Uffings Torhüter Ferdinand Renner einen dicken Patzer, sodass Michael Loroff nur noch einschieben brauchte. Sechs Minuten später profitierte Kai Schumacher davon, dass sich keiner für ihn zuständig fühlte. Wer nun ein vehementes Aufbäumen der Gastgeber erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht. Nicht einmal verbal waren sie auf dem Platz auszumachen, während sich der ESV ständig gegenseitig anfeuerte und aufputschte. „Ich habe keine Erklärung dafür“, bilanziert Neumeier. (Andreas Kögl)

SV Uffing – ESV Penzberg 0:4 (0:2)

SV Uffing: Renner – Matschl, Jarosch, Schweiger, Weingand, Seidl, Englbrecht, Buchberger, Kinast, Hoffmann, Flöß – Eingewechselt: Al-Khafaji, Eblenkamp – Schiedsrichter: Michael Axthaler (FC Bad Kohlgrub) – Zuschauer: 65 – Tore: 0:1 (15.) Reicheicher, 0:2 (35.) Reicheicher, 0:3 (52.) Loroff, 0:4 (58.) Schumacher – Gelbe Karte: Kinast (SVU)