WSV Unterammergau: Wieder in der Erfolgsspur

Treffsicher wie immer: Der Unterammergauer Torjäger Ferdinand Brauchle wird seinem Ruf gerecht. © mayr

Der Tabellenführer hat wieder in die Spur zurückgefunden. Mit einem satten 4:1-Auswärtssieg bei der Raistinger Bezirksliga-Reserve rehabilitierte sich der WSV Unterammergau nach der Auftaktpleite gegen Wielenbach.

Raisting – „Kampf war wieder gefragt, gerade zu Beginn der Partie“, sagt Josef Thiermeyer. „Und im Gegensatz zur Partie vor zwei Wochen haben wir ihn diesmal auch angenommen.“

Schon im ersten Abschnitt setzten die Gäste Zeichen. Torjäger Ferdinand Brauchle traf aus dem Gewühl heraus zum 1:0. Der an diesem Tag auffälligste WSV-Akteur, Anton Speer, konnte fast auf die gleiche Weise erhöhen, nachdem Raistings Torhüter Simon Kölbl den Ball nicht hatte festhalten können. Allerdings lief nicht alles nach Plan, was sich im Anschlusstreffer der Platzherren niederschlug. Nach einem Freistoß war Alexander Schappele mit dem Kopf zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel ging es erst mal hin und her. „Richtige Chancen ergaben sich für beide Seiten nicht, aber wir hatten schon mehr Spielan- und vorteile“, findet Thiermeyer. Doch dann folgte das erlösende 3:1, als Moritz Korntheuer nach einem Eckball von hinten angebraust kam und per Kopf die Kugel in die Maschen wuchtete. „Das war vorentscheidend“ für den Sportlichen Leiter Ludwig Hutter, der in der Nachspielzeit noch den vierten Treffer bejubeln durfte. Raistings Abwehrkette verlor in der Vorwärtsbewegung den Ball, der sofort durch die Schnittstelle zu Brauchle gesteckt wurde. Der stand frei vor Kölbl, doch anstatt selbst den Abschluss zu suchen, legte er völlig uneigennützig quer zum mitgelaufenen Alexander Schwarz, der sein Punktspieldebüt gleich mit einem Treffer krönte. (Andreas Kögl)

Raisting II – Unterammergau 1:4 (1:2)

WSV Unterammergau: Diroma – Grotz, Brauchle, Korntheuer, Kröker, Stumpfecker, Klarwein, A. Speer, Moser, Reiter, Vogt; Eingewechselt: T. Speer, Sebic, Bender, Klemm, Schwarz; Schiedsrichter: Alexander Schramm (FC Traubing); Zuschauer: 30; Tore: 0:1 Brauchle (31.), 0:2 A. Speer (35.), 1:2 Schappele (38.), 1:3 Korntheuer (82.), 1:4 Schwarz (90.); Gelbe Karten: Thaler – Brauchle, T. Speer