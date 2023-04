Kochel mit Pech in packender Partie – Ascholding macht’s spannend – ASC Geretsried verliert

Von: Oliver Rabuser, Rudi Stallein

Die erste Hälfte dominiert, die zweite ging an Darching: Ascholding – Tiago de Lima Gomes (re.) erzielte ein Tor und bereitete eines vor – gleicht kurz vor Schluss aus. Foto: hans lippert © hans lippert

Der FC Kochelsee Schlehdorf verliert unglücklich gegen den WSV Unterammergau. Bei der 0:4-Pleite über Aying/Helfendorf war der ASC Geretsried nicht chancenlos.

FC Kochelsee Schlehdorf – WSV Unterammergau 1:2 (0:1) – Genau das, was man sich von Nachbarschaftsduellen erwarte: Ein packendes Spiel mit Emotionen, umstrittenen Entscheidungen, zwei Platzverweisen und drei Treffern. Die waren etwas glücklich zugunsten der Ammertaler verteilt, wodurch sich der WSV im Aufstiegsgeschäft zurückmeldet. Aufseiten der Kochelsee-Kicker gab es einiges zu hadern.

Im ersten Abschnitt primär mit der eigenen Leistungen, etlichen Fehlpässen und verpassten Chancen durch Markus Kröner (2) und Liridon Vocaj. Nach dem Wechsel war man nicht immer einverstanden mit dem Unparteiischen, ehe der holprige Platz in der Nachspielzeit den sicheren Ausgleich verhinderte. Der womöglich verdient gewesen wäre. Es war ein umkämpftes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften. Unterammergau lag mit 2:0 in Front. Dann stürmte der FCKS, kam durch Thomas Pfaffenzellers Strafstoßtor (58.) heran, blieb allerdings dann erfolglos. „Torabschluss ist momentan schwierig, wir sind nicht zwingend genug“, räumt Trainer Max Jochner ein. or

SG Ascholding/Thanning – DJK Darching 3:3 (2:1) – Hohen Unterhaltungswert bot die (personell arg dezimierte) Mannschaft von Trainer Florian Rensch in einem bis zur letzten Minute hoch spannenden Spiel. Die Gastgeber hatten ihre stärkste Phase zu Beginn und lagen nach 20 Minuten verdient mit 2:0 vor. Michael Holzer hatte die Führung (6.) erzielt auf Vorlage von Tiago de Lima Gomes, der in der 19. Minute im dritten Nachschuss erhöhte. Die Gäste fanden erst gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und kamen kurz vor der Pause zum 1:2-Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel beherrschte Darching das Spielgeschehen, kam nach einer guten Stunde zum Ausgleich und ging vier Minuten vor Schluss mit 3:2 in Führung. „Da ist wohl jeder davon ausgegangen, dass das Spiel verloren ist“, meint SG-Coach Rensch, der die Viererkette auflöste, alles noch vorne beorderte – und Erfolg hatte: In der 90. Minute erzielte Johann Detter per Kopfball den verdienten 3:3-Ausgleich. „Die erste Halbzeit geht an uns, die zweite an Darching – deshalb ist das über 90 Minuten ein gerechter Punkt.“ rst

SG Aying/Helfendorf – ASC Geretsried 4:0 (3:0) – „Beschissener kann es nicht anfangen“, meint ASC-Coach Tasso Lasidis, der selbst krankheitsbedingt nicht mitspielen konnte und Innenverteidiger Markus Wedderwille ersetzen musste, der sich beim Aufwärmen verletzte. Für ihn rückte Florian Krone auf die ungewohnte Innenverteidigerposition und sah anfangs unglücklich aus, als die Gastgeber mit langen Bällen die Geretsrieder Abwehr ein ums andere Mal überspielten – drei Mal mit Erfolg, sodass es nach 20 Minuten bereits 0:3 stand. „Wir wollten ähnlich spielen, aber das hat nicht funktioniert“, musste Lasidis eingestehen. Erst nach „30 Minuten zum Vergessen“ agierten die Gäste mutiger, kamen im zweiten Durchgang durch Christian Sacher zum Anschlusstor, dem der Schiedsrichter jedoch die Anerkennung versagte. Mit einem Konter in der 74. Minute stellte Daniel Brandt den 4:0-Endstand her. „Das Ergebnis klingt krass, aber wir waren nicht total chancenlos. Wir haben in den bisherigen Spielen gesehen, wir können gegen jeden gewinnen, aber auch verlieren, wenn es nicht hundertprozentig passt.“ rst

FC Deisenhofen III – TuS Geretsried II 1:2 (1:2) – In einem „technisch, taktisch, spielerisch hochwertigen Spiel“, so die Einschätzung von TuS-Trainer Hans Schneider, hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Die Geretsrieder Landesligareserve brauchte jedoch einige Zeit, bis sie gegen einen spielerisch sehr guten Gastgeber in die Partie gefunden hatte. Das gelang dann umso besser, als Schneider dem bisherigen Einzelkämpfer Christoph Klein im Sturm Jonas Kirschner zur Seite stellte. Ein Doppelschlag brachte wenig später die Vorentscheidung. Marc Thiess nutzte in der 37. Minute einen Deisenhofener Fehlpass eiskalt aus und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Eine Minute später setzte Thiess mit einem Ball über die Abwehr Kirschner in Szene, der den Keeper umspielte und aus spitzem Winkel auf 2:0 erhöhte. Ein Distanztreffer durch Benedikt Montsch brachte die Gastgeber kurz vor der Pause auf 1:2 heran. Nach torlosen zweiten 45 Minuten hatten die Gäste Glück, als der Unparteiische in einer strittigen Szene nicht auf Elfmeter entschied. Schneider: „Es war eine enge Kiste, die wir am Ende über die Zeit retten konnten.“ rst