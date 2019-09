Weiter ohne Sieg gegen Waldram: Murnau scheitert an der DJK-Wand

von Andreas Mayr schließen

Das war nix: Trainer Tim Schmid spricht von einem Ausrutscher seiner Murnauer Fußballer beim 0:2 gegen die DK Waldram, die den ersten Saisonerfolg frenetisch feiert.

Murnau – Am Ende lief Wolfgang Petry. Verlieben, verloren. Da heißt es im Refrain weiter: „verloren, vergessen, verzeihen“. Warum Stadionsprecher Josef „Bibi“ Höcherl genau diesen Herz-Schmerz-Schlager auflegte, blieb sein Geheimnis. Er passte nur insofern zum Spiel der Murnauer, weil sie 0:2 gegen Waldram verloren hatten, dieses Duell besser schnell vergessen sollten – und ihr Trainer so einen Auftritt auch einmal verzeiht. „Ich habe immer gesagt, dass Rückschläge kommen werden. Das war einer“, resümierte Tim Schmid. Problem sei bloß, dass sich diese Ausrutscher nicht planen lassen. „Das knabbert an einem“, räumt der Coach ein. „Der Wochenstart wird nicht so toll – für alle bei uns.“

Bei Schmid kommt oft zu kurz, dass er doch ein ehrgeiziger Typ ist und es ihm sehr wohl ums Gewinnen geht. „Es tut weh zu verlieren“, sagt er. Geschmerzt hat es ihn auch, die erste Halbzeit gegen Waldram ansehen zu müssen. „Einfach schlecht.“ Mit solch einer Leistung werde der TSV nicht viele Partien in der Kreisliga gewinnen.

Fußball ist zwar ein Laufsport. Doch wer es klug anstellt, der lässt vor allem den Gegner rennen. In diesem Fall fühlten sich die Murnauer wie auf dem erbarmungslosen Laufband im Fitnessstudio. Sie liefen und liefen, aber kamen nicht voran. Viel zu wenig Ballbesitz bemängelte Schmid. Wenn seine Fußballer mal den Ball eroberten, gaben sie ihn schnell wieder her. „So kannst du keine Torchancen herausspielen.“

Beinahe hätte es trotzdem zu einem Treffer gerecht. Benedikt Buchner vergab die beste Murnauer Chance in 90 Minuten. So ein Dusel-Tor sei immer möglich, sagt Schmid. Siehe Vorwoche. „Aber das ist nicht unser Ziel.“

Das Glück verteilte sich am Samstag gerecht. Das fleißigere und bessere Team namens Waldram ging „durch ein Ei“ in Führung. Lukas Hauptmann gelang das 1:0 – wie auch in der Nachspielzeit das 2:0. Danach sahen die etwa 100 Zuschauer ungewöhnliche Szenen: die Waldramer in einer Menschenpyramide, Tormann Markus Kresta, der mit seinen Fäusten wilde Gesten bewerkstelligte. Die Freude der Gäste drückte sich in vielen kleinen Bildern aus. Klar, die DJK feierte ihren Befreiungsschlag, den ersten Sieg der Saison. „Es weiß jeder, dass diese Mannschaft nicht hinten drin bleibt“, sagt Schmid. Dafür stehen im Kader zu viele zu gute Kicker. Etwa Marley Amanquah, der früher unter Stefan Schwinghammer beim BCF Wolfratshausen. Er mag zwar mit 31 nicht so flott sein, aber noch immer gefährlich. Schmid zwang er zu einer Umstellung. Der setzte Thomas Haas, einen Kämpfer, auf ihn an. Einer von Schmids Rettungsversuchen in Hälfte zwei.

Sie halfen teilweise. Der TSV kam häufiger an den Ball, brachte ihn aber nicht in die Sturmspitze. Innenverteidiger Sebastian Kresta imitierte eine Ballwand und beförderte wirklich jeden Pass der Murnau zurück, nahm dem TSV seinen letzten Mut. Schmid hielt fest, dass Waldram seine Mannschaft immerhin nicht an die Wand gespielt habe. Aufgrund der zweiten Halbzeit lässt sich das 0:2 leichter abhaken. Schmid ärgert nur, dass „wir uns dadurch den Lauf kaputtgemacht haben“. Und die Bilanz gegen Waldram bleibt auch eine traurige.