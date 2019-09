Kutter und Co. wollen nachlegen - Miesbach schielt nach oben

„Miesbach ist eine spielstarke Mannschaft“

Der SV Uffing strebt beim Gastspiel in Miesbach nach dem zweiten Sieg in Folge. Georg Kutter ist zwar noch nicht wieder völlig fit, hilft der Mannschaft aber auch in diesem Zustand.

Der erste Sieg in der Kreisliga ist für den SV Uffing seit dem vergangenen Wochenende unter Dach und Fach. Sollte am Samstagnachmittag (16 Uhr) beim SV Miesbach nun auch noch der erste Punktgewinn auf fremdem Terrain folgen, dann dürften die Fußballer vom Staffelsee wohl endgültig in der für sie noch so neuen Liga angekommen sein.

Miesbach nicht zum Spielen kommen lassen

„Miesbach ist uns als Gegner noch völlig unbekannt“, sagt Thomas Neumeier. „Wir haben noch nie gegen Miesbach gespielt, aber das gilt umgekehrt natürlich auch.“ Der Uffinger Trainer nutzte die Gunst des unterschiedlichen Spieltags und die Nähe des Miesbacher Gastspiels in Habach, um den nächsten Gegner persönlich unter die Lupe zu nehmen. Was er dabei gesehen hat und mitnehmen konnte, damit wollte Neumeier nicht so wirklich rausrücken. „Miesbach verfügt über eine sehr spielstarke Mannschaft“, fasst er vorsichtig zusammen. „Die Niederlage in Habach ist hauptsächlich auf die gute Chancenverwertung der Gastgeber zurückzuführen. Das hat Miesbach etwas den Zahn gezogen.“ Als starke Einzelkönner entdeckte er Tachsin Chraloglu und Josef Sontheim. „Extrem gut.“

Der SVU-Coach weiß aber auch, was Teams, die über das spielerische Element versuchen, zum Erfolg zu kommen, überhaupt nicht schmeckt. „Da heißt es, körperlich präsent zu sein“, sagt Neumeier, „das heißt, wir müssen richtig nah am Gegner dran sein, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, ins körperbetonte Spiel zu kommen.“ Generell hält er aber auch nach dem Aufstieg an seiner Philosophie fest. „Und sie besagt nun mal, dass wir versuchen wollen, unser Spiel durchzuziehen und dass man sich im besten Fall nach uns richten muss.“

Keine Veränderung zur Vorwoche

Aufs Spielfeld schickt er dazu dieselbe Anfangsformation wie gegen Polling – im Gegensatz zur Begegnung der Vorwoche hat er diesmal allerdings keine weiteren Joker oder Asse im Ärmel. „Ich wollte Polling mit dem Einsatz von Georg Kutter etwas überraschen“, gibt der Trainer zu. „Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht, aber wir haben zumindest gewonnen.“ Dass Kutter noch nicht wieder bei 100 Prozent angelangt ist, sei nach der langen Pause klar. „Aber allein durch seine Präsenz ist er enorm wichtig für die Mannschaft.“ Das ist nach dem Arbeitssieg auch bestätigt.