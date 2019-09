Diembs Murnauer gegen Anstgegener Waldram - Gäste wollen ersten Saisonsieg

„Wir müssen auf der Hut sein“

Der TSV Murnau möchte seinen Fluch gegen die DJK Waldraum endlich beenden. Seit sage und schreibe sieben Jahren schaffen sie es nicht die Waldramer in einem Pflichtspiel zu bezwingen.

Der Blick in die Statistik, manchmal bringt er interessante Dinge zutage. Seit dem Sommer 2012 spielen der TSV Murnau und die DJK Waldram gemeinsam in der Kreisliga 1. Damals kamen die Fußballer aus dem Wolfratshauser Stadtteil als Aufsteiger neu dazu. Das unglaubliche Detail zu diesem Duell: In sieben Jahren oder 14 Partien hat es der TSV Murnau in bisher keinem Punktspiel geschafft, die DJK zu schlagen. Fünf Punkte durch fünf Unentschieden sind die magere Ausbeute.

Veränderte Vorzeichen

Meist hatten die Vorzeichen freilich auch so gestanden, dass die Waldramer als klarer Favorit in die Begegnung gegangen waren, spielten sie doch zumindest in den vergangenen fünf Jahren stets ganz vorne mit, scheiterten jedoch immer wieder in der Relegation am Aufstieg in die Bezirksliga. An diesem Samstag (16 Uhr) gestaltet sich die Ausgangslage anders: Murnau rangiert auf Position vier, Waldram ziert das Tabellenende, Platz 14, ein Punkt aus vier Begegnungen. Da wäre es im Grunde Zeit für Korrektur, für das Ende der Negativserie.

Doch Tim Schmid ist vorsichtig. Er hat recherchiert. Die Erkenntnisse: „Ein sehr spielstarker Gegner mit guten Einzelspielern.“ Nur scheint der Motor noch nicht auf Betriebstemperatur zu laufen. Zuletzt gab es immerhin ein 3:3 in Peißenberg. Der Startschuss? „Ich bin mir jedenfalls sicher, dass Waldram nicht die ganze Zeit am Tabellenende bleibt“, warnt Schmid. „Vermutlich ist es eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht ausgerechnet diesen Samstag passiert.“ Anlass, den Gegner zu unterschätzen, sieht der Murnauer Trainer absolut keinen. „Das habe ich meinen Spielern auch klargemacht. Wir müssen auf der Hut sein.“

Pratz fehlt gesperrt

Die Worte des Übungsleiters gewinnen noch mehr an Gewicht, da dem TSV einer der Aktivposten fehlen wird. Manuel Pratz ist wegen die Roten Karte in Kreuth für ein Spiel gesperrt worden. „Wie vermutet“, sagt Schmid. „Diese Lücke gilt es nun zu schließen.“ Wie genau das personell aussehen wird, darüber ist sich das Trainerteam noch nicht ganz im Klaren. „Die einfachste Lösung wäre natürlich Kevin Diemb, der wieder zu Verfügung steht, auf die linke defensive Seite zu stellen. Alles andere zieht weitere Veränderungen nach sich.“

Mit Andreas Knoll wird sogar so etwas wie ein Neuzugang auf der Bank Platz nehmen. Nach langer Verletzungspause schnuppert er wieder heran. „Er ist für die Mannschaft nicht nur als Spieler, sondern vor allem auch als Typ enorm wichtig.“