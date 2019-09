Uffing zurück auf dem Boden der Tatsachen

von Andreas Kögl schließen

Nach dem ersten Sieg in der Vorwoche zahlt der SV Uffing in Miesbach wieder Lehrgeld: Beim 3:5 ist Trainer Thomas Neumeier die Fehlerquote schlichtweg zu hoch.

Miesbach – Der SV Uffing ist zurück auf dem Boden der Tatsachen. Beim 3:5 in Miesbach hat der Kreisliga-Aufsteiger in Miesbach kräftig Lehrgeld bezahlt. „In dieser Liga werden Fehler viel gnadenloser bestraft“, resümiert Trainer Thomas Neumeier. „Und davon leisten wir uns momentan einfach zu viele.“ Das Problem daran: Neumeier hat aktuell noch kein Rezept gefunden, wie er dem Problem zu Leibe rücken könnte. „Wir machen es dem Gegner viel zu leicht“ – so viel steht fest.

Selbst muss der Aufsteiger einen unheimlichen Aufwand betreiben, um Chancen zu kreieren. Wenn die dann noch ungenutzt bleiben, wird es schwierig. „Eigentlich müssen wir in der Anfangsphase in Führung gehen“, betont Neumeier. Georh Kutter und Felix Hoffmann scheiterten bei einer Doppelchance. Wie es geht, demonstrierten die Miesbacher auf der Gegenseite. Bei einem Eckball wurde mit Daniel Magritsch ausgerechnet einer der größten Spieler im Miesbacher Dress sträflich allein gelassen – Kopfball, Tor. Beim 0:2 legte Uffings Schlussmann Sebastian Obermüller mit einem Abrpaller quasi auf für Johannes Schwarzenbach. Treffer Nummer drei bereiteten auch die Uffinger vor: „Wir waren in Ballbesitz und spielen dem Gegner praktisch direkt in den Fuß“, moniert der Coach.

Immerhin durften dann auch die Uffinger einmal jubeln: Christoph Seidl verwandelte einen allerdings fragwürdigen Strafstoß. Die Hoffnung, die daraufhin in der Pause wieder etwas aufkeimte, wurde nach einer Stunde wieder im Keim erstickt. Tachsin Chraloglu stellte den alten Abstand wieder her.

In der nun fast aussichtslosen Situation lief es plötzlich viel besser bei den Gästen. Innerhalb von nur vier Minuten brachten Seidl und Hoffmann den SVU auf Schlagdistanz heran. Bitter für Uffing: Kutter gelang dann sogar der Ausgleich – der Schiedsrichter erkannte aber auf Abseits. „Nie und nimmer“, mault Neumeier, „sogar die Miesbacher lachten über die Entscheidung.“ Den Schlusspunkt setzte dann Stefan Resch mit einem kuriosen Eigentor. War aber auch schon egal. „Uns hat das nötige Quäntchen Glück gefehlt“, urteilt Neumeier, „aber wir müssen auch weiter an uns arbeiten, damit wir stabiler werden.“

