WSV Unterammergau gewinnt mit einer „disziplinierten Leistung“ in Diessen

Der WSV Unterammergau setzte sich mit 2:0 gegen den MTV Dießen durch. © Schranner

Beim MTV Diessen behauptete sich der WSV Unterammergau mit 2:0. Coach Thiermeyer ist mit der Leistung zufrieden, hätte sich aber mehr Tore gewünscht.

Diessen – „Eine der diszipliniertesten Leistungen seiner Mannschaft“ hat Josef Thiermeyer beim umkämpften Auswärtssieg gesehen. Der MTV Diessen ist gemeinhin als heißes Pflaster in der Kreisliga bekannt – das bewahrheitete sich auch für den WSV Unterammergau.

Die Ammertaler kamen gut in die Partie, doch Sebastian Moser traf in der 15. Minute nur die Latte. Die Gäste waren spielbestimmend, nur die Chancenverwertung blieb in der Anfangsphase das große Manko. Auch Ferdinand Brauchle verpasste in der 22. Minute mit seinem Pfostentreffer die überfällige Führung.

Ferdinand Brauchle mit dem Führungstreffer – WSV hätte aber deutlicher führen können

Besser machte es der Torjäger in der 33. Minute: Der WSV fing den Ball im Mittelfeld ab, dann ging es schnell: Tobias Speer legte den Ball ab auf Brauchle, der die Abwehr durchbrach und zum 1:0 einschob. Trotzdem kritisierte Thiermeyer: „Wir sind in der ersten Halbzeit viel zu fahrlässig mit den Chancen umgegangen.“

Und Diessen kam aggressiver aus der Kabine. Mit langen Bällen und konsequentem Pressing wollte der MTV unbedingt die zweite Saisonpleite verhindern. In einer Spanne von nur neun Minuten hatten die Ammerseer nicht nur vier Ecken, sondern auch höchst vielversprechende Gelegenheiten zum Ausgleich.

Unterammergau hält Druck der Diessener stand und baut Führung aus

Doch Unterammergau hielt dem Druck stand und gestaltete das Spiel ab Minute 70 wieder ausgeglichener. Gleichermaßen nahm in der Schlussphase der Begegnung die Härte zu. „Grenzwertig“, drückte es Thiermeyer diplomatisch aus. Während das Gästeteam in der 77. Minute die Entscheidung noch um Haaresbreite verpasste, nahmen die Nickligkeiten und Diskussionen zu.

Spätestens als sich Speer in der 85. Minute den Ball zu weit vorlegte und danach in den MTV-Torwart rutschte, bahnten sich intensive letzte Minuten an. Speer sah für sein Foul eine zehnminütige Zeitstrafe. Und während Diessen für ihre harten Fouls und Diskussionen gleich zwei Zeitstrafen und eine gelb-rote Karte kassierte, konzentrierte sich der WSV auf Fußball:

Robin Reiter bediente bei einem Konter den eingewechselten Patrick Donoghue, der überlegt in die Mitte abschloss und somit den ersten Auswärtssieg in der Kreisliga perfekt machte. „Es war ein verdienter Sieg. Wir haben uns auf die Diskussionen überhaupt nicht eingelassen“, lobte Thiermeyer den Auftritt seines Teams. (je)