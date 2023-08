SV Ohlstadt „macht sich das Leben mit einfachen Gegentoren selber schwer“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Ein Kraftakt für den SVO: Johannes Fischer (l.) und Co. ließen sich in Polling nicht unterkriegen. © Rabuser

Gegen den SV Polling lief der SV Ohlstadt zunächst einem Rückstand hinterher. Am Ende erkämpfte sich der SVO noch einen Punkt, wollte aber eigentlich mehr.

Polling – Sehr viel Aufwand, mäßiger Ertrag. Das 2:2 beim SV Polling verdeutlicht die momentanen Schwächen des SV Ohlstadt. Es dokumentiert aber auch eine unbändige Willenskraft. Nach 0:2-Rückstand drehten die Boschet-Kicker auf und belohnten sich noch mit dem ersten Punktgewinn im zweiten Spiel dieser Saison.

Der SVO rennt, kämpft, bestimmt das Spiel. Aber es kommt unterm Strich viel zu wenig rum. „Wir machen uns das Leben mit den einfachen Gegentoren selber schwer“, beklagte Co-Trainer Sven Döpke. Zwar hat Ohlstadt in Summe die besseren Fußballer in seinen Reihen, doch fehlt dem Team ein echter Knipser. Maximilian Schwinghammer war beruflich unterwegs, und aus dem Pool an Reserve- und Nachwuchsspielern bietet sich allenfalls der noch angeschlagene Jonas Marggraf für die Perspektive an.

„Wir müssen mehr Zug zum Tor entwickeln, brauchen mehr klare Aktionen.“

So ging der Matchplan der Gäste, die schnellen Außen um Klaus Zach und Luis Steffl ins Laufen zu bringen, nicht auf. „Wir müssen mehr Zug zum Tor entwickeln, brauchen mehr klare Aktionen“, betonte Döpke. Kassiert der SVO dann wie am Sonntag Tore durch Stellungs- und Abstimmungsfehler, wird es doppelt schwer. Ein Kopfball von Zach, den Keeper Matthias Schuster toll parierte, war die einzig große Möglichkeit der ersten Spielhälfte.

Doch aufgeben tun die Boschet-Kicker nie. Und so drehte sich das Momentum paradoxer Weise nach dem 0:2. Fabio Hägl ging Johannes Fischer im Sechzehner ungeschickt an, und anders als zuvor, als Referee Paul Thiel mehrere Entscheidungen zu Ungunsten des SVO getroffen hatte, zeigte er diesmal auf den Elfmeterpunkt.

Franz Leis mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit

Simon Nutzinger verkürzte und Ohlstadt drehte auf. Fischers Schuss wurde gerade noch abgefälscht, Zach scheiterte zunächst an Schuster, dann an einem auf der Torlinie postierten Gegenspieler. Zwar hatten auch die Pollinger noch zwei dicke Chancen, doch als nächstes traf Bernhard Kurz per Hinterkopf zum Ausgleich.

In der Nachspielzeit war es Franz Leis, der mit einem Versuch auf das kurze Eck beinahe noch den Dreier festgezurrt hätte. „Es war ein Abnutzungskampf und der Elfmeter wichtig für unsere Psyche“, bilanzierte Döpke. (or)