Unterammergau „zu passiv“ gegen cleveres Peißenberg

Von: Oliver Rabuser

Ein Kampf um jeden Ball: Hier Robin Reiter gegen Peißenbergs Thomas Voelkle. © or

Der WSV Unterammergau musste gegen den TSVP eine Niederlage hinnehmen. Bennings Taktiken funktionierten nicht gegen defensiv starke Peißenberger.

Unterammergau – Tobias Benning ist schwer beschäftigt. Ein Busserl für die Gattin, danach eine Zigarette zur Beruhigung, und natürlich das Telefonat mit dem im Urlaub befindlichen Cheftrainer. Es dauert, ehe Benning Josef Thiermeyer alle Details geschildert hatte. Denn die Ammertaler konnten nicht nahtlos an die Leistung der Vorwoche anknüpfen. Stattdessen ist der WSV auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Natürlich hätte sich Unterammergau im zweiten Heimspiel einen erneuten Dreier erhofft. Doch hierfür lieferte die Heimelf viel zu wenige Argumente. Beim 0:1 gegen den TSV Peißenberg siegte die cleverere und stabilere Mannschaft.

„Wir waren zu passiv, standen aber nicht schlecht.“

Freilich schlagen Ausfälle wie die von Simon Stumpfecker (Gehirnerschütterung) und Stefan Wagner (Urlaub) ins Gewicht des Aufsteigers. Ausgerechnet zwei Routiniers mussten bei der Revanche zur Aufstiegsrelegation im Vorsommer passen. Dies als Alibi zu nehmen, wäre allerdings zu einfach. Hätte das Spiel torlos geendet, wären Beschwerden und Hadern auf beiden Seiten vermutlich ausgeblieben.

In Summe präsentierte sich der Gast aber als das reifere, stabilere und fußballerisch gewieftere Team. „Wir waren zu passiv, standen aber nicht schlecht“, lautete Bennings Fazit der ersten 45 Minuten. Naja: Peißenberg hatte schon seine Momente. In zwei oder drei Situationen waren schlicht die finalen Pässe auf Spielertrainer Michael Stoßberger zu unpräzise. Dass der WSV über die gesamten 93 Minuten keine griffige Torchance würde erspielen können, war zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen.

Unterammergaus „schnellen und flachen Kombinationsfußball“ funktionierte nicht gegen den TSV

Benning hob vor der Partie die Bedeutung von gegnerischen Standards hervor. „Weil sie da wirklich gefährlich sind.“ Doch ausgerechnet diese Warnung verpuffte. „Davon haben wir viel zu viele produziert.“ Warum nur langten die Unterammergauer in nahezu jeder zweiten Aktion dem Gegner in die Beine? Benning wusste keine Antwort. „Hilflosigkeit“, vermutet er. Eine typische Aktion der Gäste ging mit dem entscheidenden Moment einher. Ein unterlaufener Ball, ein Foul am Kreis der Eckfahne: Johannes Jungmanns Hereingabe und Gabriel Rawitzs Kopfballtreffer waren nichts anderes als eine komplexe Fehlerkette des WSV.

Bennings Idee vom „schnellen und flachen Kombinationsfußball“ gegen die Abwehrhünen des TSV funktionierte nicht. Robin Reiter und Ferdinand Brauchle blieben ohne Wirkung. Und der WSV mit Ausnahme von zwei Freistößen in der Endphase chancenlos. (or)