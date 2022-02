TSV Murnau: 365 Tage Fußball für den Bezirksliga-Aufstieg

Von: Andreas Mayr

Teilen

Maximale Fallhöhe: Georg Kutter und der TSV Murnau müssen mit dem Druck klarkommen, dass sie 2022 die Gejagten in der Kreisliga sind. © ANDREAS MAYR

Der TSV Murnau steht zur Winterpause auf dem ersten Tabellenplatz in der Kreisliga. Das Ergebnis immer professioneller werdenden Bedingungen.

Murnau – Der TSV Murnau hat die Winterpause abgeschafft. Er ist jetzt ein 365-Tage-Fußballverein. Früher ließen auch die Murnauer im November und Dezember das Kicken ganz bleiben. Doch Corona hat für eine Neuausrichtung gesorgt, die den Klub obendrein sportlich vorangebracht hat.

Beim TSV trainierten sie voriges Jahr bereits, als noch nicht einmal an eine Saison zu denken war. Online und digital, drei Mal die Woche, sah man sich im Januar 2021. Auch zwölf Monate später betont Trainer Tim Schmid: „Wir hören nicht auf.“ Das sei ein Wunsch der Mannschaft gewesen, eine Ansammlung von vielen Fußball-Verrückten. Gewiss fährt Murnau kein Pensum wie zuvor im Ligabetrieb. Einmal in der Woche bot der TSV Online-Einheiten an, für Fitness und Stabilisation. Darüberhinaus schob der Verein eine Hallenzeit ein, samt Technik- und Athletikblock. Die höchst erfolgreiche Hinrunde mit Rang eins in der Kreisliga hat ein Feuer der Euphorie entfacht, das Murnau nun mit ins Jahr 2022 tragen möchte. „Jeder, der will, kann was tun“, erklärt der Trainer. Was man so hört, wollen einige.

TSV Murnau: Bunter Mix zwischen Jugend und alter Garde

In Murnau ist eine neue Epoche angebrochen. Felix Schürgers, ein Mann der alten Garde, hat lange darauf gewartet. „Es passiert gerade das, was ich erwünscht und erwartet habe“, sagt der Torwart. Jugend- und Seniorenbereich – lange zwei abgekapselte Stränge – verschmelzen zu einem Konstrukt, das es im Markt noch nicht gegeben hat. Hochklassige Nachwuchsteams bis hinauf in die Bayernliga, die in der niederklassigen Männer-Mannschaft für einen Aufschwung sorgen. „Das Allerwichtigste für mich ist das Trainingsniveau“, sagt Schürgers. Nur deshalb fahre er Woche für Woche von München nach Murnau. „Du musst ins Training, um überhaupt auf dem Spielbericht zu stehen.“ Dafür haben die ganzen 18- und 19-Jährigen gesorgt. Sie mögen eine neue Generation sein, aber sie sind keine Sonderlinge. In kurzer Zeit integrierten sie sich. „Ich hatte nie Ressentiments“, betont Schürgers, 28 Jahre alt. Man kartelt gemeinsam, man geht gemeinsam weg. Und nach manchem Sieg soll es vorgekommen sein, dass die Generation 30 plus mit den 18-Jährigen im Club stand und den Erfolg zelebrierte.

In zwölf Monaten ist aus diesem bunten Mix eine grüne Einheit geworden. Der Baumeister kommt aus Peiting und sagt selbst: Die Integration war die größte Herausforderung der Vorrunde. Die lange Testphase half genauso wie die Ausbildung der Neuen, die allesamt das Jahr davor in der U19-Landesliga verbracht hatten. Der harte Alltag in diesen Klassen, der Abstiegskampf, hat sie immun gegen Höhenflüge gemacht. „Ich habe bei keinem einzelnen das Gefühl, dass er abhebt“, sagt der Coach. Selbst als Murnau nach der Niederlage gegen Miesbach kurz wackelte, kippte die Stimmung nicht. „Wir hatten unsere Dellen“, betont Schmid, doch die waren flott wieder repariert.

TSV Murnau: Physiotherapeut und dreimal Training die Woche

Keineswegs beschränkte sich dieser Heilungsprozess ausschließlich auf Murnaus vielgelobter Offensive. Nein, das Geheimnis des Vormarschs ist die Balance zwischen Abwehr und Angriff. Dazu hat Schürgers Daten gesammelt. In den ersten beiden, enttäuschenden Spielen gegen Ohlstadt (3:3) und Kreuth (3:6) kassierte der TSV neun Tore. In den restlichen zwölf Partien nur noch zehn. Wer nach dem Schlüssel sucht, muss nur die Startaufstellungen der beiden Duelle mit den restlichen vergleichen. Die Namen Simon Kästele und Thomas Bauer (beide Jahrgang 2003) fehlen. „Sie sind die entscheidenden Faktoren“, sagt der TSV-Torwart. Spielerisch hält er sie für überqualifiziert, weshalb sie seltener in Panik verfallen. Außerdem pflegt Murnau eine gesunde Fehler-Kultur. Niemand wird zusammengestaucht oder entmutigt, schon gar nicht die Jungen. „Die dürfen so viele machen, wie sie wollen.“

Als letztes Puzzlestück verweist der Kapitän auf die Gesundheit der Fußballer. Kaum Verletzungen, keine muskulären beklagt der TSV. Ergebnis der immer professionelleren Strukturen. Der Klub hat sich einen Physiotherapeuten geleistet, der Warnsignale frühzeitig erkennt und behandelt. Jede der drei wöchentlichen Einheiten enthält einen 20 minütigen Athletikteil. Bei drei Trainings fallen Absagen zudem nicht so stark ins Gewicht. „Diese dritte Einheit ist sehr von Vorteil“, betont Schmid. Seit Ende Januar hat der Trainer das Pensum wieder hochgefahren. Sein Team weiß, dass es nun eine imaginäre Zielscheibe auf den Trikots trägt. Die Murnauer sind die Gejagten. „Fühlt sich gut an“, sagt Schürgers. Platz eins motiviere für die Rückrunde. „Als Erster geht man viel leichter ins Training.“

Aus der Gruppe der ersten Vier hält Schmid Deisenhofen II für den stärksten Rivalen um den Titel. Und was wenn’s am Ende nicht mal für den Relegationsplatz reicht? Eine Enttäuschung? „Kann ich nicht sagen“, erklärt der Coach. „Die Rückrunde kann auch anders verlaufen.“ Murnau hat ab sofort weitere Gegner: die Fallhöhe und den Druck, siegen zu müssen. Für einen Sportler gibt es kaum eine angenehmere Situation. (Andreas Mayr)