Der Kreispokal ruft - SG Oberau/Farchant trifft auf 1. FC Penzberg

Einige Teams mit Freilos

von Christian Fellner schließen

Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus: Für Landesligist 1. FC Garmisch-Partenkirchen geht es bereits am 13. Juli mit den Punktspielen los. Drei Tage zuvor sind aber auch zahlreiche niederklassigere Teams bereits im Einsatz:

Der Kreispokal ruft. Am Mittwoch, 11. Juli, steht die erste Runde im Kreis Zugspitze an. Das Starterfeld aus heimischer Sicht ist nicht sonderlich groß. Sieben Vereine müssen in der ersten Runde ran, einige Mannschaften genießen noch ein Freilos, starten dann eine Woche später. Eine offizielle Premiere feiert im Rahmen des Pokals die SG Oberau/Farchant, die es an der Farchanter Föhrenheide gleich einmal mit dem 1. FC Penzberg zu tun bekommt. Das einzige Landkreis-interne Duell steigt in Grainau. Der SCG empfängt niemand geringeren als den Kreisligsten TSV Murnau. Als einziges Team in der Westgruppe ist der TSV Oberammergau aktiv, der es mit dem TSV Altenstadt aufnimmt. cf