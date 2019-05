Krün möchte gegen WSV Unterammergau Revanche für „schlechteste Saisonleistung“ 

SVK braucht dringend Punkte im Abstiegskampf

von Andreas Kögl schließen

Zu einem Landkreisduell mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen kommt es in der Kreisklasse 3, wenn am Samstag um 16 Uhr der SV Krün und der WSV Unterammergau aufeinandertreffen.

Während es für die Gäste in dieser Saison nur noch um die vielzitierte Goldene Ananas geht, steht den Platzherren das Wasser zumindest bis zum Hals.

„Für uns wären die drei Punkte schon enorm wichtig“, räumt Tom Mürnseer ein. „Zudem würden wir nach der blamablen Vorstellung in der Vorrunde, als wir in Unterammergau die schlechteste Saisonleistung abgeliefert haben, gerne zeigen, dass wir es auch besser können.“ Darüber ist sich auch Leonhard Gansler vollkommen im Klaren. „Krün wird kämpfen bis zum Ende“, vermutet der Abteilungsleiter des WSV Unterammergau. „Aber das ist auch nicht wirklich was Neues, so kennt man sie ja schon seit Jahren. Es wird wohl ein sehr zähes Ringen, bei dem uns alles abverlangt werden wird. Ich denke auch, dass wohl nicht sehr viele Tore fallen werden. Derjenige, der in Führung geht, kann schon gute Chancen haben, das Spiel auch für sich zu entscheiden.“

Die zuletzt eingefahrenen drei Heimsiege in Folge haben dafür gesorgt, dass man unterhalb des Pürschling ganz locker auf das Restprogramm blicken kann. „Die kleine Nach-Winter-Flaute“, wie es Gansler ausdrückt, „ist überwunden. Natürlich ist da dann auch gleich wieder eine gewisse Euphorie da, aber wir sind ganz entspannt.“ Und das, obwohl der Blick nach vorne auch gar nicht so weit ist, wie es zunächst den Anschein hat. Optimistisch betrachtet könnte man sogar dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen II noch einmal auf die Pelle rücken. Gewinnt Unterammergau nämlich in Krün und auch nächste Woche im direkten Duell mit der Landesliga-Reserve, dann, ja dann wären beide Teams gerade einmal noch einen Punkt auseinander.

Bei den Isartalern geht es derweil um nichts anderes als um den Klassenerhalt. „Noch haben wir es in der eigenen Hand“, bläut Mürnseer seinen eigenen Spielern auch immer wieder ein. „Aber dazu müssen wir jetzt auch anfangen zu punkten.“ Personell kann Krüns Trainer dabei fast aus dem Vollen schöpfen. „Es fehlt wohl nur Dominik Tiefenbrunner“, sagt er. „Er hat weiterhin Probleme mit seinem Oberschenkel.“ Bei den Gästen zwickt es da schon etwas mehr, denn zu den schon bekannten Sebastian Moser, Michael Hibler und Christian Kolb kommt dieses Wochenende auch noch Josef Thiermeyer hinzu. ANDREAS KÖGL