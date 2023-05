SV Krün stürmt souverän in Relegation: „Wir haben nur unser Minimalziel geschafft“

Von: Andreas Mayr

Teil eins der Aufgabe ist geschafft: Die Krüner Fußballer, hier nach der Partie bei der Besprechung im Kreis, stehen in der Relegation. © Wolfgang Kunz

In Euphorie ausgebrochen ist niemand beim SV Krün nach dem 4:1-Heimsieg zum Abschluss der regulären Saison gegen den TSV Weyarn.

Krün – „Wir haben nur unser Minimalziel geschafft“, rief Spielertrainer Stephan Benz in Erinnerung. „Es geht erst noch in der Relegation um den Klassenerhalt.“

Nach dem Spiel stöberten die Verantwortlich dann in den Vereinsannalen. In den vergangenen 30 Jahren, so weit ließ sich das zurück verfolgen, haben die Krüner Fußballer tatsächlich nur einmal in einer Relegation gestanden. Das ist noch gar nicht so lange her: Vor vier Jahren stiegen die Isartaler nach zwei Duellen gegen Höhenrain (0:2 und 1:0) aus der Kreisklasse ab. Ein schlechtes Omen? Den Krünern ist’s egal. Benz ist im aktuellen Fall natürlich „überglücklich“, wieder eine Relegation ins Isartal geholt zu haben. Vor zwei Wochen hätten manche seine Mannschaft bereits für klinisch tot erklärt, nun zieht sie durch das 4:1 über Weyarn noch am Gegner vorbei. Am Mittwoch um 19.30 Uhr steigt in Krün das Hinspiel gegen die SG Baiernrain/Dietramszell, von der Benz noch nie etwas gehört hat und die seinem Team am Sonntag zugelost wurde. Am Samstag um 15 Uhr geht’s zur Entscheidung.

Wie sich herausstellte, befiel nicht die Isartaler die Nervosität, sondern den Gegner, der mit 60 Fans und der Chance auf den direkten Klassenerhalt anrückte. „Man hat gemerkt, dass sie überlegen“, erzählt Benz. Sein Team ging mit der Situation dagegen sehr gut um. „Wir haben uns nicht verrückt machen lassen, zwangsläufig war die kämpferische Einstellung auch wirklich sehr gut.“

In Sachen Taktik wie Aufstellung lagen die Krüner wieder goldrichtig. Statt planlos in den Angriff zu spurten, wählte Krün ein normales, defensiver geprägtes 4-4-2. „Das war die beste Entscheidung, keiner war sehr nervös.“ Zudem lief der Trainer wieder im Sturm auf. Die Krüner Offensive hatte über Wochen zu harmlos agiert. Nicht so am Samstag. Benz erzielte das wichtige 1:0 per Kopf. Andreas Feuerecker hatte aufgelegt, bevor er später zum 2:0 selbst traf. Nach dem Anschluss zum 1:2 wackelte Krün kurz. „Danach war’s sehr souverän.“ Und Holzer machte mit einem Doppelpack alles klar.

Gefeiert wurde danach dann doch noch. Es soll nicht die letzte Party der Saison gewesen sein. Trainiert wird vor den finalen Spielen nur einmal ganz locker. Denn Benz weiß eines sehr genau: „Da warten zwei harte Spiele auf uns.“ Und so viel Relegations-Erfahrung haben die Krüner ja nicht. (am)

SV Krün – TSV Weyarn 4:1 (1:0)

Krün: Lutz – M. Schmidt, Feuerecker, S. Benz, Tiefenbrunner, A. Schmidt, Mayer, Frank, Pogrzeba, Holzer, Kautecky. – Ein-/rückgewechselt: Döring, Sprenger, Pfund, Sellmaier, Fichtl.

Schiedsrichter: Gerhard Kirchbichler (ASV Antdorf). – Zuschauer: 160.

Tore: 1:0 (26.) Benz, 2:0 (58.) Feuerecker, 2:1 (67.) Klumpp, 3:1 (72.) Holzer, 4:1 (73.) Holzer.