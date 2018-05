Krün will den Strich drunter setzen

Kreisklasse 3

Oberau – Was soll er noch für eine Ansage machen, der Florian Mayr? „In der momentanen Situation brauch’ ich nicht davon zu reden, dass wir nach vorne noch etwas umbiegen können“, sagt der Trainer des FC Oberau.

„Ich bin gerade froh, wenn ich für Samstag überhaupt eine Mannschaft zusammenbekomme.“ Ehrlich währt am längsten, heißt es bekanntlich. Ausfälle und angeschlagenen Spieler machen es Mayr schwer, ein Team zu formieren, das am Samstag im Landkreis-Duell der Kreisklasse 3 dem SV Krün die Stirn bieten soll.

Freitagnachmittag stand seine Hochrechnung bei zehn Mann. Aber natürlich war er optimistisch, zum Spiel noch mehr Trikots mit dem FCO-Logo verteilen zu können. Denn: Schonen kommt nicht in Frage. „Erstens kann ich mir das von der Anzahl der Spieler gar nicht leisten, zweitens wäre es fatal, etwas abzuschenken, wenn rechnerisch noch etwas möglich ist.“ Also wird er Hannes Jais und Korbinian Bäuerle, die beiden angeschlagenen Innenverteidiger, die in Berg vorzeitig vom Platz hatten gehen müssen, gut zureden. Einfach gestaltet sich dieses Mal die Torhüterfrage: Markus Brinkmann fährt zum Pokalfinale nach Berlin. Also hütet Felix Schubert den Kasten.

Überzeugungskraft braucht auch Bernhard Wilde auf der anderen Seite noch. Er hofft, dass es bei Kapitän Benedikt Schober und Dominik Tiefenbrunner wieder geht. „Dann würden sich unsere Probleme ein bisschen entspannen“, sagt der Krüner Coach. Martin Ceeh und Andreas Schmidt stehen für einen Einsatz zur Verfügung, er selbst nimmt die Schuhe auch wieder mit an den Sportplatz. Eines macht Wilde klar: Riskieren will er nichts. Sind die Fußballer nicht fit, laufen sie nicht auf. Auf der anderen Seiten hätten seine Mitstreiter und der Coach gerne endlich den Strich unter diese Saison gesetzt. „Wir brauchen noch einen Punkt, dann sind wir sicher.“

Fraglich ist aus Krüner Sicht, wer die Treffer erzielen soll. Thomas Albrecht meldete sich derzeit nur täglich per Facebook mit neuen Fotos von seinen Flitterwochen in Thailand, fehlt daher. Stephan Pischl ist verletzt, Christoph Zahler sagt Wilde erst am Vormittag Bescheid. Georg Fleyss fällt dem Trainer noch ein. „Vielleicht geht er vorne rein.“ Immerhin hat er ein paar Alternativen. Das hat er dem Oberauer Kollegen voraus. cf