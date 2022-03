A-Klasse 6: Isartaler gehen im Spitzenspiel leer aus – Wenig Erbauliches im Tabellenkeller

Von: Patrick Hilmes

Kam nicht richtig zur Geltung: Krüns Hubert Holzer (M.) hatten die Söcheringer stets gut beacht. © Mayr

Die positiven Schlagzeilen schrieben eher die Mittelfeldteams in der A-Klasse 6: Der FC Megas, Oberammergau und Eschenlohe holten sich Dreier zum Auftakt.

Garmisch – Ernüchterung hingegen in Krün und Grainau. Dort steckt noch ordentlich Sand im Getriebe. Dasselbe gilt auch für die Reserve des SV Uffing, die beim Schlusslicht nicht über ein 0:0 hinaus kam.

SV Söchering – SV Krün 3:0 (3:0)

Schiedsrichter: Julius Albrecht (FC Seeshauot). – Zuschauer: 200. – Tore: 1:0 (2.) Klemm, 2:0 (27.) Guggemoos, 3:0 (44.) Guggemoos.

Dieses Spitzenspiel hätte den SV Krün zu keinem schlechteren Zeitpunkt erwischen können. Die Horror-Vorbereitung färbte direkt auf die Leistung gegen Verfolger Söchering ab. Mit 0:3 verloren die Isartaler beim ersten und einzigen ernst zu nehmenden Verfolger. „Jetzt ist es 50:50 – ein offenes Titelrennen“, sagt Trainer Stephan Benz. Ihm war der Schwenk auf die vergangenen Wochen wichtig. Im Schnitt nicht einmal vier Fußballer zählte er bei den Einheiten, im Trainingslager waren’s sieben. Den Krünern fehlt’s einfach an der Praxis.

Die beiden Halbzeiten in Söchering wollte Benz zwingend trennen. Über den ersten Abschnitt fand er nur tadelnde Worte. „Ich bin sprachlos, wie nervös und unsicher wir aufgetreten sind.“ Von Beginn an kapitulierten die Isartaler vor hochmotivierten Söcheringern, die vor über 200 Zuschauer den Rückrundenauftakt wie ein Endspiel angingen. Der SVS fokussierte sich speziell auf Hubert Holzer. Krüns größeres Problem war an anderer Stelle zu finden. Nach zwei Minuten ließ Torwart Constantin Lutz einen weiten Schlag aus der Hand gleiten, Jonas Klemm schloss ab. Es blieb bei weitem nicht der einzige Aussetzer des Spitzenreiters. „Drei individuelle Fehler, drei Tore“, moniert Benz. Zur Pause stand’s bereits 0:3.

Danach steigerte sich Krün, wenn auch ohne Auswirkung auf das Ergebnis. „War in Ordnung“, hält der Coach fest. Bei einem Zusammenprall von SVS-Torwart Dominik Kölbl und Holzer forderten die Gäste Elfmeter. „Kannst du geben“, sagt Benz, der aber den Schiedsrichter lobte. So passte die Szene gut zum gebrauchten Tag der Krüner. am

ASV Antdorf II – SV Uffing II 0:0

Schiedsrichter: Erwin Eisenhofer (TSV Ottobrunn) – Zuschauer: xxx. – Tore: Fehlanzeige

„Nicht gut gegen gar nicht gut.“ Mit diesen Worten formulierte Florian Neuner sein Fazit nach der Partie der Uffinger Reserve beim Liga-Schlusslicht aus Antdorf. Positives hatte der Uffinger Trainer nicht zu berichten, weil er nichts dergleichen sah. Er beobachtete einen Gegner, der sein Heil darin suchte, tief zu stehen und die Bälle lang nach vorne zu schlagen. Und er sah seine Mannen, die kein Mittel fanden, Lücken in das Antdorfer Bollwerk zu reißen. So verzeichnete Neuner nur zwei ungenutzte Chancen seiner Mannschaft und keine einzige echte des Gegners. „Wir hätten noch zwei Stunden spielen können, es hätte noch immer 0:0 gestanden.“ So war das einzig Positive, dass Uffing II die Antdorfer Zweite auf Distanz in der Tabelle hielt. phi

FC Megas GAP – SG Oberhausen/Weilh. 2:1 (2:0)

Schiedsrichter: Michael Axthaler (FC Bad Kohlgrub). – Zuschauer: 20. – Tore: 1:0 Eke (4.), 2:0 Eke (45.), 2:1 Dermaut (73.);

Start geglückt, im doppelten Sinne: Der FC Megas hat das Fußballjahr 2022 mit einem Heimsieg begonnen. Schlüssel dafür war vor allem eine starke erste Hälfte. „Wir sind richtig gut reingekommen, haben die ersten 20 Minuten kontrolliert und auch noch kurz vor der Halbzeit nachgelegt“, berichtet Abteilungsleiter Ioannis Hristoforidis erfreut. Für die 2:0-Pausenführung war Christian Eke verantwortlich. Beide Treffer lagen demselben Schema zugrunde: Langer Einwurf Milad Honar auf Vollstrecker Eke. Gegen Ende der Partie ging den Gastgebern jedoch die Kraft aus, sie fingen sich auch das 1:2 in Minute 73 ein. „Danach hat der Gegner zwar Druck ausgeübt, aber große Chancen konnte er sich nicht erspielen“, erzählt Hristoforidis. Und so feierte der FC Megas letztendlich einen ungefährdeten Heimsieg. phi

1. FC Penzberg II – Oberammergau 0:4 (0:3)

Schiedsrichter: Christof Mahler (FC Seeshaupt). – Zuschauer: 50. – Tore: 0:1 (18.) Noll, 0:2 (35.) Otto, 0:3 (45.) Loch, 0:4 (90.+1) Noll.

Bes. Vorkommnis: Rote Karte für den Penzberger Erduan Abdyli.

In kühnen Gedankenspielen hat sich Markus Mayer ein solches Ergebnis sicher vorgestellt gehabt. In Penzberg aber tatsächlich mit einem 4:0 vom Platz zu gehen, eine derartige Prognose hätte er im Vorfeld nie gewagt. Doch: „Ich möcht’ ja keine Sprüch’ reißen, aber die Burschen haben das wirklich gut gemacht“, resümiert der Trainer des TSV Oberammergau nach dem Auftaktsieg. Voll konzentriert sei die Mannschaft auf den Platz gegangen. Das zahlte sich aus, denn die Gäste hatten die Partie zunächst gut im Griff. Der Lohn war das schnelle 1:0 durch Florian Noll. Marvin Otto war es eine Viertelstunde später, der einen zu lockeren Pass von Penzbergs Keeper abfing, den Schlussmann ausspielte und auf 2:0 stellte. Kurz vor der Pause sogar noch das 3:0: Tobias Loch profitierte von guter Vorarbeit von Aron Wilhelm. Nach der Pause kamen die Gastgeber ein wenig stärker auf. „Sie sind richtig angelaufen, aber wir haben hinten dicht gehalten“, lobt Mayer. Frust staute sich auf bei den Hausherren. „Es wurde ruppiger und hektisch.“ Oberammergau blieb ruhig – und spielte den Vorsprung nach Hause: Noll gelang in der Schlussphase gar das 4:0. cf

TSV Murnau II – SV Eschenlohe 2:3 (1:1)

Schiedsrichter: Ernst Krug (FC Bad Kohlgrub). – Zuschauer: 60. – Tore: 1:0 Mann (36.), 1:1 Böhmer (36.), 2:1 Pratz (49.), 2:2 Oswald (82.), 2:3 Böhmer (86.);

„Wir wollten den Zuschauern etwas bieten.“ So ganz ernst meinte Thomas Hesse diesen Satz natürlich nicht. Doch angesichts des glücklichen Endes kann er sich ihn erlauben. Denn nach Plan verlief die Partie der Eschenloher bei der Murnauer Reserve nicht. Das Trio Hesse, Anselm Barth und Michael Straub vertrat den verhinderten Coach Florian Mayr und musste mit ansahen, wie die Murnauer zweimal in Front gingen. Völlig verdient, sei angemerkt. „Murnau war die ersten 35 Minuten dominant sowie auch nach der Pause“, erzählt Hesse. Das bestätigt auch sein Gegenüber Michael Schmid: „Gefühlt hatten wir 80 Prozent Ballbesitz.“ Das Problem: Dem TSV gelang einfach das 3:1 nicht. „Und dann verlierst du ein Spiel, das du nicht verlieren darfst“, ärgert sich Schmid. Auch Hesse sagt, dass Murnau wohl gewonnen hätte, wäre das 3:1 gefallen. Doch hätte, wenn und aber: Eschenlohe fand erneut die Antwort, erneut nach einer Standardsituation. Und weil das beim 1:1 wie auch beim 2:2 funktionierte, probierten sie es auch in der 86. Minute: Zunächst scheiterte noch Maximilian Schmaus per Kopfball, doch Lukas Böhmer vollendete per Nachschuss zum umjubelten 3:2. „Glücklich und verdient“, urteilt Hesse, „weil wir am Ende den Sieg mehr wollten.“ Schmid hingegen klagte: „Unverdient, aber wir waren nicht clever genug.“ phi

SC Huglfing – FC Mittenwald 0:1 (0:0)

Schiedsrichter: Michael Brandl (Höhenrain). – Zuschauer: 65.– Tor: 0:1 Tauwald (85.)

Normalerweise geht eine solche Partie anders aus. Der FC Mittenwald war über die gesamte Dauer das dominante Team, schnürte den Gegner ein, erarbeitete sich Chance um Chance. Aber: Er traf das Tor nicht. Zum einen lag das an den Platzverhältnissen in Huglfing, die Coach Helmut Schug als „katastrophal“ beschrieb. „Auf normalem Rasen hätten wir die schwindelig gespielt.“ Zum anderen verzweifelten die Mittenwalder an sich selbst, wurde der Ball doch trotz aussichtsreichster Gelegenheiten nicht im Tor untergebracht. So endet eine solche Partie oftmals mit einer Niederlage für das drückende Team. Nicht so am gestrigen Sonntag. Der FCM erfüllte kurz vor Schluss noch den Wunsch von Maximilian Schleich, der bei seiner Auswechslung in Minute 30 – Verdacht auf Bänderriss – noch seinen Teamkollegen sagte: „Gewinnt’s für mich.“ Maximilan Tauwald traf tatsächlich aus dem Gewühle heraus in Minute 85. „Alles andere wäre einfach unsinnig gewesen“, betont Schug. phi

SV Eberfing – SC Eibsee Grainau 6:1 (1:0)

Schiedsrichter: Felix Angerer (ASV Eglfing) – Tore: 1:0 (20.) Plonner (Elfmeter), 2:0 (47.) Plonner, 2:1 (48.) Elsner, 3:1 (49.) Ammer, 4:1 (80.) Plonner, 5:1 (90.+1) Lindner, 6:1 (90.+8) Hoiß. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Benjamin Zach (82./Schiedsrichterbeleidigung); Gelb-Rot für Florian Keller (85./Reklamieren).

Ein Start nach Maß sieht anders aus. Andreas Zinn war ziemlich bedient am Sonntagnachmittag. „Es tut weh, wenn man so auseinandergefieselt wird“, räumt der Grainauer Trainer ein. Vor allem, da sich die Gäste in der ersten Hälfte nicht einmal schlecht verkauft hatten. Gut, sie brannten kein Offensivfeuerwerk ab, aber das war beim Dritten in Eberfing ja auch nicht zu erwarten gewesen. Aber bis auf das 0:1 – das fiel Zinn zufolge mit Abseitsverdacht – ließen sie eben nicht viel zu. Nach der Pause lief aber so gut wie alles schief: Zunächst gab es direkt das 0:2, auf das Stefan Elsner aber eine Antwort hatte. Wie gewonnen, so zerronnen, hieß es aber: Denn nur eine Minute später folgte das 1:3. Grainau kämpfte, „wir hatten aber keine Chancen“. Mit dem 1:4 (80.) brachen alle Dämme. Nun lagen die Nerven blank: Benjamin Zach und Florian Keller verabschiedeten sich mit Platzverweisen. „Und die waren berechtigt“, räumt Zinn ein. Der Blick nach vorne bereitet ihm ein paar Sorgen: „Jetzt wird’s schwierig, aber zum Glück haben wir ein paar Heimspiele vor uns.“ cf