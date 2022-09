Selbst sind die Frauen

Von: Andreas Mayr

Nicht nur auf dem Platz gefordert: Annika Doppler. F: AM Edi Koller kam und ging wieder © Andreas Mayr

Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Murnau haben keinen Coach gefunden, so übernimmt Annika Doppler dieses Amt und wird von Mitspielerinnen unterstützt.

Murnau – Am Ende dieser Odyssee, die den ganzen Sommer gefüllt hat, blieb den Murnauer Fußballerinnen nur eine Lösung: Sie müssen sich selbst coachen. Annika Doppler, die frühere Bundesliga-Spielerin des FC Bayern, übernahm den Posten der Trainerin. Franziska Fischer, genauso wie ein paar weitere erfahrenere Kolleginnen, helfen ihr. Die Einheit am Montag etwa hat Stefanie Niggemann vorbereitet. „Das ist schön, wie sich die Leute anbieten“, sagt Doppler. Die Auftaktpartie gegen Thenried verloren sie zwar 1:3. Doch schon da erkannte die Trainerin: Sie haben eine Chance in der Landesliga. Trotz dieser riesigen Zäsur.

Alles begann mit dem großen personellen Umbruch im Team. Acht Stammspielerinnen hörten auf. Von einigen wie den alt-gedienten Murnauerinnen Luiza Schmidt Cabrera oder Simone Goldhofer wusste Doppler schon lange, weil sie es im Voraus angekündigt hatten. Andere wie Antonia Hoppe oder Laura Fischer entschieden sich erst kurzfristig nach dem Saisonende. Als Ersatz kamen sechs ausnahmslos junge Spielerinnen. Manche, wie die Fraktion aus Uffing, sind erst 16 Jahre alt. Davon standen Lena Baur und Tamara Zarböck gar direkt in der Startelf. Ihnen prophezeit Doppler eine große Zukunft, wenn sie sich in diesem Galopp weiterentwickeln. „Die werden ihren Weg gehen, da ist viel möglich, auch in höheren Ligen“, lobt die Trainerin. Auch Elisa Lukas, eine Flügelstürmerin mit Tor-Gen, dürfte bald größere Anteile bekommen. Josefine Platz war bei Kreisligist Haunshofen eine der zentralen Figuren. Aus Peiting kamen noch Zuzanna Juzal und Julia Dorra, „unser Kampftier“, wie Doppler über die Verteidigerin sagt. „Alle Zugänge sind bissig, haben Spaß. Mit denen kann man gut arbeiten.“ Sie bräuchten bloß ein paar erfahrene Kolleginnen, die sie anleiten. Eine Art Tutorin für die Jüngsten. Im ersten Spiel etwa half Luiza Schmidt Cabrera aus. Derlei Hilfe nimmt Doppler gerne an.

Dieses neue Team begab sich im Juni auf Trainersuche. Die Telefonliste an Kandidaten, die sie alle anklingelten, umfasste an die 30 Namen. Der Großteil sagte ab, manch Interessent passte schlicht nicht zum TSV und seinen Ansprüchen. Sie wollten schon einen mit Vergangenheit, Routine und Ahnung, der noch dazu die weiten Fahrten mit mehreren hundert Kilometern mitmacht. Und weil Murnau nicht Unsummen ausgeben kann, verengte sich das Raster immer weiter, bis keiner mehr übrig blieb. „Für 1000 Euro im Monat würde man leicht einen finden“, sagt Doppler und skizziert damit das Problem ganz gut. Schließlich nahm sich Edi Koller, der frühere Trainer, dem Team seines Herzens an. Als dann aber in den ersten vier Wochen Vorbereitung nicht Mal eine Handvoll auftauchte, manch Einheit gar komplett ausfiel, zog sich Koller wieder zurück. Der Mann ist eben ein 100-Prozentiger. Larifari gibt’s mit und bei ihm nicht. „Verstehe ich“, sagt Doppler. Trotzdem bedauert sie den Schritt zutiefst, weil es in der Gegend keinen besseren Coach für ein Frauenteam gibt.

Jetzt machen sie’s einfach selbst. Abteilungsleiter Michael Adelwart begrüßt die Lösung. „Ich bin froh, dass die Annika das mit einigen Älteren macht. Da sieht man, dass das den Mädels wichtig ist.“ Nach drei Wochen Training sagt Coach Doppler: „Ich hab’ ein gutes Gefühl.“ Technisch und fußballerisch schätzt sie das Team gar stärker ein als im Vorjahr. Zentral wird nur die Frage: Wie schafft es Murnau, sein Erfahrungsdefizit auszugleichen? In der Viererkette steht keine einzige Verteidigerin der Vorsaison. „Wenn die Jungen mehr Spielpraxis finden und sich an das Körperliche gewöhnen, kann das richtig gut werden.“ Ansätze hat Doppler in Partie eins genug gesehen. An Chancen mangelte es jedenfalls nicht. Gegner Thenried verwertete seine Möglichkeiten im Gegensatz zum TSV eiskalt. Der Klassenerhalt bleibt das erklärte Ziel – genauso wie der Teamerhalt. Doppler sagt: „Es wäre schön, wenn die Mannschaft auch nächste Saison zusammen bleibt.“