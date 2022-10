Murnauerinnen holen Dreier mit Mini-Kader gegen FFC Wacker II - Doppler: „Super-Erste-Halbzeit“

Gut gemacht: Spielertrainerin Annika Doppler gratuliert der Torschützin Franziska Fischer (r.). fotO: Mayr © Mayr

Die Damen des TSV Murnau haben in der Landesliga dank einer starken ersten Halbzeit gegen die Reserve des FFC Wacker München gewonnen.

Murnau – Annika Doppler strahlt. „Wir haben wirklich gut gespielt trotz des beschissenen Wetters.“ In der Tat: Bei Dauerregen schlugen die Landesliga-Kickerinnen des TSV Murnau am Sonntag zu Hause den FFC Wacker München II mit 4:2 (3:0).

Entscheidend für Doppler, die zwischenzeitlich das 4:0 (50.) besorgt hatte, war die „Super-Erste-Halbzeit“. In dieser Phase dominierte der TSV die Gäste nach Belieben und kam durch Zuzanna Juzal (18.), Franziska Fischer (31.) und Marie Lang (39.) in schöner Regelmäßigkeit zu Treffern. Vor allem die Bogenlampe der zuletzt angeschlagenen Fischer war sehenswert.

In Durchgang zwei wurde zum Leidwesen der Trainerin nur noch verwaltet. Prompt kam Wacker via Elfmeter zum Anschlusstor. Neuzugang Julia Dorra war zu ungestüm der gegnerischen Angreiferin in die Hacken getreten. „Nicht so clever“, meint Doppler. „Trotzdem hat Julia ein Superspiel gemacht.“ Final bleibt für Murnau die Erkenntnis, dass man mit einem Minimum an Spielerinnen (zwölf) das Maximum herausholen kann. (csc)