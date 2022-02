Mädels des TSV Murnau: Höhenflug mit Störgeräuschen - „Wir brauchen mehr junge Spielerinnen“

Von: Andreas Mayr

Nachholbedarf: Nach verpatztem Saisonstart dürfen die Murnauerinnen um (v.l.) Simone Goldhofer, Franzi Fischer und Annika Doppler reichlich jubeln. © MAYR

Die Landesliga-Frauen des TSV Murnau haben sich nach einem holprigen Start in der Liga etabliert. In näherer Zukunft steht der Mannschaft ein Umbruch an.

Murnau – Das Jahr 2021 endete für Annika Doppler auf Krücken. Im letzten Spiel hat sich die Murnauer Ausnahmefußballerin das Syndesmoseband gerissen. Das war so ziemlich die einzige schlechte Nachricht in zwei goldenen Herbstmonaten. Im Oktober und November haben die Murnauerinnen in der Landesliga keine Partie verloren. Sechs Siege und ein Unentschieden katapultierten sie vom Keller auf Rang fünf in der neuen Klasse.

Gemeinsam mit Doppler, die alles versucht, für die Rückrunde fit zu werden, analysiert unsere Zeitung Murnaus nächsten Höhenflug.

Der Holperstart

Los ging es ohne große Erwartungen – blöderweise auch ohne das übliche Pensum: lange Pause, kurze Vorbereitung. „Wir sind nicht auf das Fitnesslevel gekommen, auf dem wir sonst waren“, sagt die 29-Jährige. Testspiele, in denen sich die Fußballerinnen ausprobieren und vor allem an das Niveau gewöhnen konnten, gab es praktisch keine. Für die vier Neuen bedeuteten die wenigen Wochen Testphase: Integration im Crashkurs. Als in der Urlaubszeit noch tragende Stützen für kurze Zeit wegbrachen, drohte das sorgsam konstruierte Team auseinander zu fallen, sportlich gesehen. Mit vier Partien ohne Sieg torkelte der TSV in die Saison.

Der Trainer

Tobias Weber statt Edi Koller – jung statt alt. Wobei der Edi, wie alle sagen, natürlich ein Jung-Gebliebener ist. Das Alter bezieht Doppler auch eher auf die Entwicklung der beiden. „Tobi hat auch eine Zeit gebraucht, um hineinzuwachsen.“ Koller habe die Mannschaft mit seiner Erfahrung geführt, mit seinem Charisma, seinem Auftreten. Sein Nachfolger musste zunächst einmal die nötige Distanz zum Team herstellen, wo er doch auch privat mit einigen Spielerinnen zu tun hatte. Mittlerweile haben sich beide Seiten arrangiert. Doppler verteilt Lob: „Er macht es richtig gut. Das hat er definitiv drauf.“ Und der Faktor Spaß kommt beim Ohlstädter natürlich nie zu kurz.

Die Bus-Posse

Oberflächlich ging’s um den Vereinsbus des SV Ohlstadt. Tatsächlich war die Debatte um den geliehenen Bus nur ein Symptom eines jahrelang schwelenden Konflikts innerhalb der Fußballabteilung des TSV. Die Frauen sahen ihre Erfolge zu wenig wertgeschätzt, kapselten sich schrittweise ab, was wiederum beim Rest nicht gut ankam. All das gipfelte in einem Online-Aufruf für Hilfe bei Auswärtsfahrten, auf den sich der SVO und der SV Uffing meldeten sowie Bus und Benzin spendierten. „Wir wussten nicht, dass wir so was entfachen“, sagt Doppler. „Uns hat das schockiert, dass so ein Aufruhr entstanden ist.“ Sie war froh, als alles wieder abflachte. „Wir wollten niemandem etwas Böses.“ Gleichwohl hat auch sie bemerkt, wie die Trennlinie innerhalb des Klubs immer breiter wird. „Ich fände es schöner, wenn wir mehr als Verein agieren würden. Früher war mehr Zusammenhalt da.“ Doppler nimmt auch das eigene Team in die Pflicht. „Wir müssen auch schauen, dass wir uns mehr integrieren.“

Der Kipppunkt

Lässt sich ziemlich genau datieren auf den 23. Oktober und den 5:0-Erfolg über Spitzenreiter Passau. „Überragend, es lief alles. Man hat gemerkt, wir sind ein Team.“ Trainer Tobias Weber adelte sein Team im Überschwang, sprach vom besten Spiel in der Frauenhistorie. Mit gehörig Abstand kommt Doppler zum selben Schluss. „Ich hab’ unser Team noch nie so gut spielen sehen.“ Mit dem Sieg sicherte sich Murnau seinen Status als rechtmäßiger Anwärter auf eine Landesliga-Lizenz. Als einzige Mannschaft schlug der TSV bislang den Tabellenführer.

Der Ausblick

Nach der Hinrunde traut sich Doppler zu sagen: „Wir gehören definitiv in die Landesliga.“ Als einzigen Makel sieht sie das Torverhältnis, die 24 Gegentore. „Da kann man etwas verbessern.“ Gleichzeitig hängt die Zukunftsfrage über dem Team. Einige Spielerinnen haben ein Alter erreicht, in dem der Kinderwunsch in den Vordergrund rückt. „Wir brauchen ganz klar mehr junge Spielerinnen.“ Mit den jüngsten Erfolgen dürfte der TSV durchaus talentierte Mädchen aus der Region anziehen. Die Frage ist nur, ob das genügt. Am nachhaltigsten wäre sicher Jugendarbeit unter dem Wappen des Drachen. „Wäre ein Traum. Das Potenzial ist da.“ Allerdings braucht es Freiwillige, die dieses Projekt in die Hand nehmen. So lange kämpfen die Fußballerinnen weiter für den Klassenerhalt und spielen für den Spaß. Denn wie sagt Doppler so schön: „Fußball macht keinen Spaß, wenn man verliert.“ (Andreas Mayr)