FC Garmisch bei Mitfavorit SV Pullach gefordert: „Wollen selbstbewusster nach vorne spielen“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Gegen Pullach könnte Gabriel Tafferstshofer (weißes Trikot) erstmals von Beginn an auflaufen. © Oliver rabuser

Nach der Niederlage gegen den TSV Kastl möchte der 1. FC Garmisch wieder glänzen. Mit dem SV Pullach wartet auf die Heringer-Elf ein harter Gegner.

Garmisch-Partenkirchen – Erstmals seit dem Aufstieg mussten sich die Spieler des 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit der Wechselwirkung von Sieg und Niederlage befassen. Das erste und einzige Training nach der Premieren-Pleite beim TSV Kastl war durchaus selbstkritisch geprägt. „Die Meisten wussten, dass das eher eines der schlechteren Spiele unter meiner Leitung war“, registrierte Florian Heringer. Wieder besser soll es beim Gastspiel in Pullach werden, muss es auch, denn der SV zählt zum Zirkel der Favoriten.

Noch am Dienstag trauerte Heringer der Nullrunde vom Wochenende nach. „Wir hätten gerne etwas aus Kastl mitgenommen“, betonte er. Freilich ist ein Ausrutscher immer mal wieder erlaubt, gerade bei einem Neuling. Allerdings möchte Heringer dann wenigstens die Grundsatzfragen positiv abgewickelt sehen. Dazu gehören Mut und Überzeugung, in offensive Lücken zu stoßen, so gering sie auch scheinen mögen.

Trainer Heringer möchte seine Mannschaft selbstbewussteren Fußball spielen sehen

Auch eine bessere Ballkontrolle im Spiel nach vorne zählt zu den Basics. So nämlich lässt sich eine Vielzahl an kleineren Regelwidrigkeiten vermeiden und der Gegner besser in Schach halten. Das gelang bislang nur bedingt, gegen Kastl am wenigsten. „Von den unnötigen Fouls haben wir schon in den vorherigen Spielen zu viele gemacht – diesmal sind sie bestraft worden.“ Heringers Elf soll „selbstbewusster nach vorne spielen“. Dass sie es kann, hat sie mehrfach gezeigt.

Jetzt erwartet der Coach eine Reaktion in Sachen Teamenergie. Gerade bei einer so spielstarken Mannschaft wie Pullach. Heringer unterstellt dem Team von Vinzenz Loistl einen „variablen Spielaufbau“ mit mehreren Möglichkeiten im Vorwärtsbetrieb. Überdies gilt bei den Standards höchste Alarmbereitschaft. Um Sturmtank Gilbert Diep herum hat Heringer beim Studium der Bewegtbilder zwei weitere Kanten mit Gardemaß ausgemacht.

Momo Ndiaye ist wieder einsatzbereit – darf Gabriel Taffertshofer von Anfang an ran?

Ergo: „Unser Fokus muss auf einer guten Verteidigung liegen.“ Die zählt fraglos nicht zu den Problemzonen des FC. Hinten passt zumeist alles. Aber bekanntlich beginnt die Defensive bereits in vorderster Front. Diesbezüglich fordert Heringer eine „gute Ordnung und sehr gute Kommunikation“ ein. Zweikämpfe müssten „giftig und aggressiv“ geführt werden. Obgleich der Kader mit Ausnahme von Nicolai Bierling (Fußverletzung) und Fabio Koch (Heimaturlaub) komplett ist, sieht der Coach kaum Ansätze für personelle Veränderungen.

Momo Ndiaye ist wieder voll belastbar, andere Wehwehchen sind keine bekannt. Einzig Gabriel Taffertshofer böte sich für die Startelf an. Der Uffinger wurde bislang meist für Julian Bittner eingetauscht. Heringer lässt sich die Option offen. Taffertshofer bringe mehr Dynamik mit, Bittner sei stärker im Eins-gegen-eins. Tendenziell eher Randnotiz als spielentscheidendes Kriterium. (Oliver Rabuser)