1. FC Garmisch-Partenkirchen: Vorsicht vor dem Ex-Profi Rathgeber

Von: Oliver Rabuser

Nicht vorbeilassen: Florian Langenegger (l.) soll Kemptens Ex-Profi Thomas Rathgeber im heutigen Duell aus dem Spiel nehmen. © Oliver Rabuser

Die witterungsbedingte Verlegung des Heimspiels gegen den SV Egg an der Günz verhilft den Spielern des 1.FC Garmisch-Partenkirchen zu frischen Kräften.

Garmisch-Partenkirchen – Eine komplett spielfreie Woche verhindert allerdings die Nachholpartie am Dienstagabend (18 Uhr) beim FC Kempten, der einen ehemaligen Profi in seinen Reihen hat.

Es war die Meldung schlechthin, als der Kemptener Thomas Rathgeber 2019 entschied, im frühherbstlichen Fußballeralter zu seinem Heimatverein zurückzukehren. Ein langjähriger Profi mit 33 Lenzen in der Landesliga, das ist alles andere als alltäglich. Rathgeber kickte in seiner Laufbahn unter anderem beim VfL Bochum, der SpVgg Unterhaching und beim FC Schalke 04 II. Inzwischen haben sich die Gegenspieler an den heute 36-Jährigen gewohnt. „Er ist sehr clever, aber auch schon einige Jahre aus dem Geschäft“, kommentiert Florian Langenegger die Personalie. Der defensive Sechser des 1. FC ist positionsbedingt einer jener Akteure, die am häufigsten auf Rathgeber treffen werden. Zumal Coach Hansi Huber überlegt, Langenegger auch bei Standards auf den ehemaligen Berufskicker anzusetzen. „Er ist einer unserer besten Kopfballspieler“, verweist der Coach auf Langeneggers Geschick im Luftkampf.

Selbstredend dürfen sich die Werdenfelser nicht auf Rathgeber alleine versteifen. Die Allgäuer stehen mit vier Zählern mehr in der Tabelle nur vor Garmisch-Partenkirchen, sind aber fünfbestes Heimteam. Langenegger bringt die Notwendigkeiten auf den Punkt: Es wäre wichtig, mal nicht in Rückstand zu geraten.“ Dass die Rückrunde für den 1. FC bis dato unrund verlief, ist für den 24-Jährigen ein Stück weit erklärbar. Es sei immer schwieriger, wenn man im unteren Teil des Klassements steht. „Da ist jede Partie ein Kampf.“ Und natürlich spielt auch das niedrige Durchschnittsalter des Teams eine Rolle. „Für eine junge Mannschaft ist das keine einfache Situation.“ Gleichwohl betont Langenegger, dass jeder im Team nach wie vor „voll motiviert“ sei.

Der Trainerwechsel hat daran nichts geändert. „Als Mannschaft kannst du das eh nicht beeinflussen.“ Dass mit Huber, Florian Scheck und Beqir Loshi nunmehr ein Dreigespann die sportlichen Geschicke leitet, macht für Langenegger absolut Sinn. „Keiner von ihnen hat damit gerechnet, so können sie sich gegenseitig ergänzen.“ Auch mit der Entscheidung, wenig von Christoph Sallers Spielphilosophie zu ändern, geht der Sechser d’accord. „Die Vorbereitung war schon vorbei, da ändert man normalerweise nichts mehr.“

Zumal eine andere Prämisse im Vordergrund steht. „Wichtiger ist, dass alle Spieler fit sind, nicht aber das System umzustellen.“ Einig sind sich Langenegger und Huber auch, was die Anordnung der Prioritäten betrifft. Eine solide Defensive erachten sie als unerlässlich. Dementsprechend kündigt Huber eine „ähnliche Marschroute“ wie die für das ausgefallene Samstags-Spiel gegen Egg an der Günz geplante an. (Oliver Rabuser)