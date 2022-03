1. FC Garmisch-Partenkirchen: Fehlstart ins neue Jahr gegen Olching

Von: Oliver Rabuser

Großchance vergeben: FC-Top-Torjäger Moritz Müller köpft beim Stand von 0:0 über das Olchinger Tor. Am Ende verliert Garmisch-Partenkirchen 0:2. © rabuser

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren hatte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen schon einmal die Rückrunde in der Fußball-Landesliga Südwest gegen den SC Olching eröffnet.

Garmisch-Partenkirchen – Der Endstand: 0:2. Kuriosum: An diesem Samstag kam es erneut zu diesem Duell, und das Ergebnis war wieder dasselbe. Die anfängliche Überlegenheit der Gastgeber mit einigen Abschlüssen, die das Ziel knapp verfehlten, verwandelte sich im späteren Spielverlauf zu einer Mischung aus fehlender Präzision, Ideenmangel und Unachtsamkeiten.

Damit verpatzte der 1. FC den Wiedereinstieg in die Liga. Am kommenden Samstag gastieren die Garmisch-Partenkirchner beim VfR Neuburg, der sein Auftaktmatch gegen den FC Kempten mit 3:2 erfolgreich gestalten konnte.

Im ersten Abschnitt konnte man dem 1. FC kaum Vorwürfe machen. Natürlich passen nach so langer Pause noch nicht alle Details haargenau. Doch gewann das Heimteam die Mehrzahl der Zweikämpfe, und die Präsenz vor dem gegnerischen Tor war auch gegeben. Moritz Müller scheiterte zunächst aus halblinker Position im Fallen an Tormann Michael Pfützner, dann mit einem Kopfball knapp über die Querlatte. Florian Langeneggers Versuch per Kopf wurde von einem Olchinger Verteidiger knapp neben den Kasten gelenkt. Allerdings hatten auch die Gäste zwei gefährliche Aktionen. Benedikt Wiegerts Schuss aus 20 Metern wurde windbedingt gefährlich, aber auch von David Salcher reaktionsschnell an die Latte gelenkt. Den Freistoß von Maximilian Lutter musste Salcher prallen lassen, doch zielten beide Nachschussversuche von Olchinger Seite ins Leere. In Summe hätte sich der 1. FC zur Halbzeit eine Führung verdient gehabt. „In so engen Spielen musst du einfach ein Tor machen“, monierte Trainer Christoph Saller, dem da schon Übles schwante.

Zunächst blieb seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel jedoch am Drücker. Den Fokus durchgehend aufrecht zu erhalten, schaffte sie jedoch nicht. Auch weil die Bewertung von Zweikämpfen des Unparteiischen bei Coach und Team mehrfach auf Unverständnis stieß. Zwei Elfmeter pro Garmisch-Partenkirchen standen im Raum, dazu ein Platzverweis für den Olchinger Dominik Dierichs wegen eines Ellbogenschlags gegen Martin Hennebach. „Wir haben uns aus dem Konzept bringen lassen, waren nicht mehr griffig genug“, urteilte Saller.

Nach einem Eckball ließ die FC-Defensive dem einlaufenden Dierichs viel zu viel Platz für dessen wuchtigen Kopfball – 0:1. „Danach war es natürlich schwierig“, erklärte der Coach. Müller hätte es in der Folgezeit noch einmal richten können für die Werdenfelser, wäre er am herauseilenden Pfützner vorbeigelaufen, anstatt den Tormann anzuschießen. Zudem kam Jonas Schrimpf mit einem gezirkelten Schuss aufs lange Eck dem Ausgleich nahe. Inzwischen aber war es die Mannschaft des SC Olching, die diesen Sieg mehr wollte und sich ihn letztlich auch verdiente. Nach Sallers Umstellung auf Dreierkette war Platz für die Konter der Gäste. Einen davon nutzte Wiegert mit einem Flachschuss in die rechte Torecke zum entscheidenden 0:2. (Oliver Rabuser)