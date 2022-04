FC Garmisch-Partenkirchen holt Überraschungspunkt in Gilching: „Wichtig für die Moral“

Von: Oliver Rabuser

Kritisch schauen die FC-Verantwortlichen um Hans Huber (l.) und Arne Albl (r.) an, was ihre Mannschaft gegen Gilching leistet. Am Ende zeigen sie sich zufrieden. © or

Das Fassbier der Stadiongastronomie am Freitag war wohlverdient. Hans Huber schnappte sich gleich zwei Becher, beteuerte aber, nur einer davon sei für ihn gedacht.

Gilching/Garmisch-Partenkirchen – So oder so: Ein Schluck zur Beruhigung ist verständlich. Denn den 1. FC Garmisch-Partenkirchen erwarten im Saisonfinale ausnahmslos nervenaufreibende Partien; ein Großteil gegen deutlich besser platzierte Teams. Kampf ist Trumpf. Ein Motto, das die Spieler zunehmend beherzigen.

Nach dem 1:1 gegen Gilching am Freitag betonte Interimscoach Huber noch einmal, dass man bereits in den beiden vorangegangenen Partien „drei gute Halbzeiten“ gespielt habe, einzig ohne finale Belohnung. Nun folgten weitere 45 Minuten, die Hoffnung machten auf den Ligaverbleib. Im Rückblick richtete der 34-Jährige den Fokus auf die positiven Elemente, vornehmlich einer starken, weil kollektiven Arbeit gegen den Ball. „Von Müller bis Salcher haben alle defensiv mitgearbeitet – nur so hast du gegen so eine Mannschaft eine Chance.“ Florian Heringer, ab der kommenden Saison hauptverantwortlich an der Seitenlinie, schaute in Gilching ebenfalls zu. Sein Fazit: das Ergebnis „aufgrund der zweiten Halbzeit klar verdient“. Am Ende ordnete Huber den Zähler als „brutal wichtig für Moral und Kopf“ ein. Allein wegen des Überraschungseffektes. „Damit hat niemand gerechnet.“

Wichtig zu sehen war die Wehrhaftigkeit des Teams. Die vielen Rückschläge während der Saison haben es nicht resignieren lassen. Dennoch fehlte am Ende die mentale Frische, andernfalls wäre sogar ein Sieg denkbar gewesen. Von drei Freistößen aber war nur einer brauchbar, urteilte Huber und schrieb dies auf „fehlende Konzentration“ zurück. Zeit zum Hadern bleibt nicht. Bereits am Mittwoch geht es in Sonthofen weiter. Und es wird hart. (Oliver Rabuser)