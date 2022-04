Leidenschaftsloses Mysterium

Von: Oliver Rabuser

Ausgebremst: SVO-Kapitän Jonas Thümmler (l., hier im Zweikampf mit Dominik Baumann) sucht seine Form. © Oliver Rabuser

Jan Tischer kritisiert seine Spieler harsch: Coach des SV Ohlstadt ist nach der 0:4-Niederlage in der Fußball-Kreisliga gegen den SV Miesbach völlig bedient.

Ohlstadt – Nur kurz scharte Jan Tischer seine Mannen um sich, ehe er sie zum Auslaufen und in den Alltag entließ. Doch damit ist der Diskussionsbedarf zwischen Trainer und Team längst nicht abgearbeitet. „Anscheinend will man keine entspannte Saison spielen, braucht man in Ohlstadt den Kick“, kommentierte Tischer süffisant den leidenschaftslosen Sonntagsauftritt des Mysteriums Ohlstadt bei dessen 1:4-Heimniederlage gegen den SV Miesbach.

Passives Auftreten des SVO

Nach Ansicht des SVO-Einpeitschers hat sich der Schlendrian bereits seit Längerem angedeutet. Im Training werden ernste Hinweise ignoriert, oder kleinere Fehler heruntergespielt, auf die der Coach lautstark hinweist. Getreu dem Motto: „Red’ Du nur, wir machen das schon.“ Nicht die allerbesten Voraussetzungen, will man doch wenigstens bis zum Sommer 2023 weiter zusammenarbeiten. Und natürlich ein Trugschluss der Mannschaft, den sie bitter bezahlen musste. Bis zur Pause schienen sowohl der 0:1-Rückstand, als auch das – nach gutem Beginn – zunehmend hilflos passive Auftreten des gesamten Kollektivs reparabel.

Schlechte Leistungen der Ohlstädter Routiniers

Für die Vorstellung nach dem Seitenwechsel reichten dann gängiges Vokabular und fußball-spezifische Metaphern nicht mehr aus. „Es müssen sich einige hinterfragen, ob es das ist, was sie spielen wollen, und ob es reicht, was sie im Training zeigen“, schimpfte Tischer. Erschwerend hinzukommen individuelle Streichresultate wie bei Kapitän Jonas Thümmler, den Tischer im „absoluten Formtief“ verortet, oder Simon Nutzinger, dessen vorzeitige Herausnahme auf der Tatsache fußte, dass der Routinier „völlig neben den Schuhen“ stand. Weniger erfahrene Kicker lassen sich von solchen Umständen verunsichern. Ohlstadt begann gefällig und hatte vornehmlich durch Maximilian Schwinghammer gute Möglichkeiten. „Wir müssen das Tor machen, dürfen aber auch nicht nach jeder Aktion abschalten“, monierte Tischer.

Miesbach nutzt Ohlstädter Fehler

Miesbach nutzte letztlich das, was der SVO den Gästen anbot. Und das war einiges. Wie etwa das 0:1, das nach einem Eckball per Nachschuss fiel. Markus Weinbachers Sonntagsschuss in den Torwinkel zum 0:2 resultierte aus zaghafter Abwehrarbeit. Gleiches galt für das 1:3, das unmittelbar nach Thümmlers Anschlusstor fiel. Da die für Gründonnerstag geplante Partie gegen den SV Polling auf Ansinnen der Gäste noch einmal verlegt werden wird, kündigte Tischer vorsorglich eine deutlich härtere Gangart im Training an.