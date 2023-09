„Liga ist kein Pappenstiel“ – Murnaus A-Junioren wollen offensiv mitspielen

Wird weiterhin die Fäden ziehen: Raphael Zwerschke soll die U19 zum Klassenerhalt führen und zudem Einsatzzeiten bei den Herren bekommen. Foto: Mayr/archiv © Mayr/archiv

Im letzten Test vor dem Saisonauftakt konnte der TSV Murnau einen Sieg einfahren. Nun geht es gegen den TSV 1860 Rosenheim in der Liga los.

Murnau – Dennis Destek will nicht jammern. Doch wirklich zufrieden ist der Cheftrainer der Murnauer U19 mit der Vorbereitung auf die Landesliga-Saison nicht. Die Sommerzeit bedeutet für die Jugendteams ein Kommen und Gehen – kontinuierlich verabschiedet sich ein Spieler nach dem anderen in den Urlaub. Automatismen zum Start der Runde gibt es praktisch nicht. „Die Ferien sind immer schwierig“, betont Destek und fügt an: „Wir müssen das Beste daraus machen und kommen auch so langsam in Fahrt.“

Denn am Mittwoch gelang dem Team im letzten Härtetest ein Auswärtssieg gegen die SG Penzberg. „Das war eine ordentliche Partie, auch wenn noch ein bisschen die Abstimmung fehlte“, berichtet Co-Trainer Michael Schmid – der den im Urlaub weilenden Chefcoach vertrat.

Ziel ist es für Destek, sich dieses Jahr gut zu verkaufen und die Klasse zu halten: „Die Liga ist kein Pappenstiel, es gibt keine schlechte Mannschaft.“ Das zeigt auch gleich das Auftaktprogramm. Mit dem TSV 1860 Rosenheim wartet ein traditionell starker Gegner: vergangene Spielzeit landete der Club auf dem dritten Tabellenplatz. Auch die darauffolgenden Teams haben es in sich. Schwaben Augsburg und Schalding-Heining seien beide im oberen Drittel anzusiedeln. „Das sind gleich drei Gradmesser.“ Trotzdem will er den Klassenerhalt gerne früher eintüten als zuletzt: In der Spielzeit 22/23 machte der TSV drei Spieltage vor Schluss alles klar.

Das sieht auch Schmid als durchaus realistisch an und verweist auf den 22 Mann starken Kader: „Wir haben eine schlagkräftige Truppe zusammen.“ Mit an Bord werden auch Raphael Zwerschke, Michael Moser, Tizian Schatto und Lucas Pfefferle sein. Alle vier bekamen schon Einsatzzeiten in der Ersten Herrenmannschaft – Pfefferle stand gegen Haidhausen in der Startelf, Zwerschke markierte sogar den Treffer zum 4:2-Endstand. „Bei ihnen schauen wir von Woche zu Woche, in welchem Team sie auflaufen werden.“ Für diesen Spieltag erübrigt sich das Gespräch, die Herren sind erst am Sonntag gefordert.

Die Unterstützung der Jungs kann die A-Jugend gut gebrauchen. Schmid erwartet mit Rosenheim eine Mannschaft, die vorne mitspielen wird: „Sie zeichnet eine hohe Geschwindigkeit aus, wir müssen ihre schnellen Außen bremsen.“ Murnau will offensiv spielen, jedoch die Taktik dem Gegner anpassen: „Wir werden nicht ins offene Messer laufen.“ (je)