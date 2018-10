Live-Ticker: Garmisch-Partenkirchen fordert Sieg zum Abschluss

Zurück in der Startelf: Maximilian Körner (am Ball) ersetzt Florian Scheck.

„Mit einem Dreier können wir die nächsten Aufgaben beruhigt angehen“

von Oliver Rabuser schließen

Mit einem Auswärtsspiel beim unmittelbaren Tabellennachbarn Kempten beendet der 1. FC Garmisch-Partenkirchen eine bewegte Vorrunde. Auch das noch ausstehende Heimspiel gegen den FC Gundelfingen ist inzwischen neu angesetzt.

Garmisch-Partenkirchen – Der Termin ist sehr ungewöhnlich. An Allerheiligen Fußball zu spielen oder als Zuschauer ein Spiel zu besuchen, das kennt man in der Gegend nicht. Doch der Spielplan lässt den Vereinen in der Landesliga wenig Gestaltungsraum. „Es blieb uns nichts anderes übrig“, versichert Trainer Christoph Saller.

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wollte „auf keinen Fall“ eine Verlegung ins neue Kalenderjahr. Wegen der Unwägbarkeiten des Winters im Hinblick auf ein Übermaß an englischen Wochen. Gegner Gundelfingen hingegen stemmte sich dagegen, die stattliche Strecke nach Garmisch-Partenkirchen an einem normalen Werktag zu bestreiten. So blieb der Feiertag die einzig praktikable Lösung für beide Seiten. Als Anreiz für die Zuschauer versetzten sie den Anpfiff (16 Uhr) nach hinten.

Was früher undenkbar war, ist heute kein Problem mehr. Saller verweist auf die „gelockerten Regelungen“ im Umgang mit kirchlichen Feiertagen; darüber hinaus auf zwei „sehr wichtige“ Begegnungen, die der 1. FC unmittelbar zuvor bewältigen muss – gegen Kempten und Wolfratshausen. Beide Konkurrenten rangieren in der Tabelle in Reichweite, beide Partien finden auswärts statt. Was den Garmisch-Partenkirchnern alleine schon Schwierigkeiten bereitet. Denn Gastspiele sind das Kernproblem des 1. FC. „Wir müssen endlich auswärts Punkte holen“, betont der Trainer zum x-ten Mal.

Saller sieht „zwei Gesichter“ seines Teams. „Eines davon müssen wir ablegen.“ Sonst sind die selbst gesteckten Ziele nicht mehr zu erreichen. Für die Winterpause hat sich der 1. FC die 30-Punkte-Marke als Maßstab gesetzt. Zwei Drittel hat das Team bereits verbucht. Das Restprogramm führt die Werdenfelser Fußballer viermal auf gegnerische Plätze, drei Begegnungen finden am heimischen Gröben statt. Natürlich empfiehlt der Trainer seinen Schützlingen, nicht ständig auf die Ziele und die Tabelle zu blicken. Allerdings braucht es zügig Erfolgserlebnisse. „Mit einem Dreier können wir die nächsten Aufgaben beruhigt angehen“, sagt Saller. Zumal es „eh schwierig genug“ werde, die restlichen Heimspiele ohne Niederlagen zu gestalten.

Der 44-Jährige ist diesmal von einer Trendwende überzeugt. Grund sei die jüngste Auswärtsniederlage in Mering gewesen. „Die hat richtig wehgetan, war völlig unnötig.“ Kein einziger Spieler habe annähernd sein Potenzial erreicht: „So will sich die Mannschaft nicht noch einmal präsentieren“, betont Saller. Eine Trotzreaktion erwartet er, mithilfe der sich sein Team dem Leistungszenit nähern soll.

Ob der Gegner das so einfach zulässt? Saller vermag die Allgäuer schwer einzuschätzen. Verletzungen und Platzverweise in den jüngsten Partien führten zu einer großen Personalfluktuation. So konzentriert sich Saller alleine auf die eigene Elf. Die soll das eigene Tor „konsequent verteidigen“ und durch gewonnene Zweikämpfe „Kraft schöpfen“ für das Spiel nach vorne. Offensiv beschränkt sich der 1. FC auf das nötigste, um dem Gegner keine zu großen Räume zuzugestehen. „Wir müssen in Kempten nicht groß aufzocken“, stellt Saller klar. Während der Trainer einen „taktisch variablen“ 1. FC ankündigt, steht auch in personeller Hinsicht eine Umbesetzung an. Florian Scheck ist privat verhindert, der Innenverteidiger wird durch Maximilian Körner ersetzt.