Live-Ticker: Garmisch braucht Dreier, „sonst hängen wir wieder drin“

Ein wichtiges Spiel steht dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen an diesem Sonntag bevor. Drei Punkte sind dringend notwendig, sonst steckt das Team wieder im Tabellenkeller – und im Abstiegskampf.

Garmisch-Partenkirchen – Mit der roten Laterne wird es nichts. Gut so, die will der 1. FC Garmisch-Partenkirchen natürlich nicht haben. Martinitag und Laternenumzüge hin oder her. Für das Schlusslicht in der Landesliga Südwest sind andere Kandidaten zuständig. Für den 1. FC zeichnet die Tabelle ein ganz freundliches Bild. Doch der Schein trügt. Nach wie vor belauert sich die Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte, die Punktabstände sind eng. „Gewinnen wir, können wir uns etwas absetzen“, sagt Coach Christoph Saller vor dem Spiel am Sonntag gegen SV Cosmos Aystetten. „Punkten wir nicht dreifach, hängen wir wieder voll drin.“

So arbeitet der Aufsteiger weiter an seiner Ergebniskrise auf fremden Plätzen. In Ichenhausen hatte er sich mit dem 3:0-Erfolg von der jüngsten Talfahrt erholt, so soll es weitergehen. Im drittletzten Spiel vor der Winterpause sieht Saller ein „absolut richtungsweisendes“ Match. Nicht allein wegen der Tabelle, die rückt in den Hintergrund. Man dürfe sich die „gesamte Rückrunde“ nicht mehr von vermeintlich schwächeren Gegnern blenden lassen, betont Saller. Auch nicht jetzt, da die Gastgeber marginal über der Abstiegsrelegation platziert ist. Aystetten stelle eine „ausgebuffte Truppe“, die den Gegner gerne sein Ding machen lasse, dann aber entsprechend reagiere. Damit überraschte Cosmos den 1. FC bereits in der Hinrunde. 2:2 endete die Partie im Juli, es war zugleich der erste Punktverlust der Werdenfelser trotz guter Leistung „Sie brauchen nicht viele Chancen“, sagt Saller.

Der Sieg aus der Vorwoche soll als „Initialzündung“ dienen. Ob der Ausfälle und mentalen Rückschläge waren die Voraussetzungen alles andere als optimal. Saller lobt die „tolle Reaktion“ des Teams. „Das zeigt, die Mannschaft ist intakt.“ Muss sie auch sein. Denn: „Wir brauchen diese Punkte unbedingt“. Trotz aller Rückschläge der vergangenen Wochen hält Saller am 30-Punkte-Ziel fest. Hierfür benötigt der 1. FC zwei weitere Siege. Kommende Woche gastiert der FC Memmingen am Gröben, danach geht es zu Türkspor Augsburg.

Saller setzt auf die zuletzt notgedrungen umformierte Abwehrkette. Vor allem Franz Fischer hat im Defensivzentrum eine fordernde Aufgabe gefunden. Der 28-Jährige entpuppte sich als belebendes Element „Er hat viele Ballkontakte, muss zudem unser Spiel aufbauen“, erklärt Saller. Das scheint nach Fischers Geschmack zu sein. „Sehr abgeklärt“ habe er diese bewältigt, urteilt der Coach. Offensiv hing der Penzberger zuletzt aufgrund der mangelhaften Passqualität beim Team oft in der Luft. Links neben dem Routinier agiert neuerlich Michel Naber. Leon Brudy ist nach einer Fingerverletzung noch zum Zuschauen verdammt. Bei den übrigen vakanten Personalien ist Entspannung in Sicht. Stefan Lorenz absolvierte am Freitag einen Härtetest, könnte sogar in der Startelf stehen. Auch bei Dominik Schubert scheint die Zerrung nicht über Gebühr tragisch. Einem Risiko wird der 25-Jährige ob der herbstlichen Witterung vor der Spielpause aber nicht mehr ausgesetzt.