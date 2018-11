Live-Ticker: Garmisch-Partenkirchen ohne Berwein und Kapitän Durr gegen Türkspor Augsburg

Trainer Saller setzt auf „Mentalität, Wille und Zweikampfstärke“

von Oliver Rabuser schließen

Der FC Garmisch-Partenkirchen trifft am Sonntag auswärts auf Türkspor Augsburg. Der Aufsteiger hat zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und eine Menge Verletzte.

Hape Kerkeling wusste es schon im Jahr 1991, als er sang: „Das ganze Leben ist ein Quiz, und wir sind nur die Kandidaten...“ Eine Raterunde läuft derzeit auch beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Viele Fragen sind ungeklärt. Hält die Talfahrt der Aufsteigers an? Geht die letzte Partie des Jahres noch über die Bühne? Stoßen im Winter Neuzugänge zum Team? Schwierig wird die Sache mit den Kandidaten. Denn, wer die finale Fahrt nach Haunstetten zu Türkspor Augsburg auf sich nehmen kann, stand sogar am Freitagmittag noch weitgehend in den Sternen. Trainer Christoph Saller kündigt lediglich an, eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die alles für den Klub geben werde. „Ich weiß aber noch nicht, wie sie aussehen wird.“

Das Team geht personell am Krückstock. Und nicht nur das: „Die Stimmung ist auf Winter fixiert“, betont der Coach. Auf Pause also. Daraus macht er keinen Hehl. Seine Fußballer haben nicht mehr viel übrig für den Ausflug in die Großstadt. Saller selbst auch nicht. Doch der ersehnte Wintereinbruch blieb aus. Kälte ja, Schnee nein. „Da war der Wunsch Vater des Gedanken“, räumt er ein. Das unbeliebte Jahresfinale wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgetragen.

Im Grunde ein Drama für den 1. FC. Denn ein wesentlicher Teil der Leistungsträger fällt aus. Zuvorderst Maximilian Berwein, den eine Knochenabsplitterung am Knöchel ausbremst. Bei Stefan Durr stehen überlastete Adduktoren einem Einsatz im Wege, wenngleich der Kapitän zumindest einen Belastungstest anstrebt, bevor er den Daumen nach oben oder unten dreht. Momo Diaby und Leon Brudy sollten aufgrund von entzündeten Wunden Kontakt mit Gegenspielern tunlichst vermeiden. Und bei Dominik Schubert hat die Blessur am Oberschenkel eindeutige Warnsignale gesendet. Zudem waren Oliver Kewitz und Andreas Grasegger erkältet dem Training ferngeblieben. Nur Horror-Nachrichten für den eh schon geplagten Coach.

Schuberts Halbzeit-Aus gegen Memmingen hat Saller sensibilisiert. Risiko geht er keines mehr ein. Er baut ausnahmslos auf fitte Kräfte. Wenn nötig, rückt der 1. FC mit einer höheren Anzahl an Reservekickern an. „Es macht keinen Sinn, wenn ein Spieler den letzten Schritt nicht gehen kann“, gibt der Coach zu bedenken. In den Dienst der Mannschaft stellen – logisch. Aber wenn’s keinen Sinn macht, dann klarerweise nein.

In Hinblick auf die Misere wird Saller sein Team sehr defensiv ausrichten. Klar wolle der 1. FC auch Akzente setzen. „Aber wichtiger ist die Arbeit hinter und gegen den Ball.“ Gegen die spielstarken Türken sei „Mentalität, Wille und Zweikampfstärke“ gefragt. Saller sieht trotz der massiven Probleme ausreichend „Potenzial und Leute“, die in Augsburg etwas reißen könnten. Seine Überlegungen gehen gar so weit, dass Stammkeeper Stefan Schwinghammer als nachweislich starker Kicker als Feldspieler auflaufen könnte.

Klarheit über die Aufstellung wird Saller frühestens Samstagnachmittag erhalten. „Kein Pardon“, könnte man sagen. Das ist der Albumtitel von Kerkelings Quiz-Song. Auch sehr treffend für die aktuelle Lage des 1. FC.