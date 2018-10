Live-Ticker: Sechzig meldet sich bei GAP wegen Berwein

Vor Oberland-Derby gegen Wolfratshausen

von Oliver Rabuser schließen

Für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen beginnt am Samstag mit dem Oberland-Derby in Wolfratshausen eine Woche der Wahrheit. Drei Partien entscheiden darüber, wie sich das Team im Abstiegkampf der Landesliga Südwest positioniert. Derweil haben sich die Wechselgerüchte um Maximilian Berweinals Ente entpuppt.

Garmisch-Partenkirchen– Ein halbes Dutzend Spiele stehen noch aus, ehe sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen in den Winterurlaub verabschieden darf. Angesichts des aktuellen Formtiefs eine nicht unerhebliche Wegstrecke. Denn: Das Team kommt jetzt schon auf dem Zahnfleisch daher. Damit hat sich auch Christoph Sallers anfängliche Prophezeiung bewahrheitet. „Die Belastung in dieser Liga ist völlig anders.“ Das hatte der Trainer vor dem ersten Spieltag gesagt. Jetzt erneuert er den Hinweis – mit Blick auf die Ursachen der Misere. Saller würde zu gerne frische Kräfte bringen, andere durch Schaffenspausen wieder aufpäppeln.

Wunschdenken. Wechselspiele gibt es beim 1. FC nur, wenn Spieler der Stammelf ausfallen. Gezwungenermaßen also. So wie jetzt vor dem Duell mit dem BCF Wolfratshausen. Ein Einsatz von Leon Brudy und Momo Diaby scheint ausgeschlossen. Brudy brach sich in Kempten den kleinen Zeh. Keine gravierende Geschichte, aber ziemlich schmerzhaft. Diaby beendete das Training am Donnerstag vorzeitig, weil er über Kniebeschwerden klagte. Da auch bei Berke Tatlici der immer bereits angeschlagene Oberschenkel wieder zwickt, besteht die Defensive einmal mehr aus einer Notbesetzung. Saller wollte letzte Wasserstandsmeldungen seiner angeschlagenen Kicker abwarten, ehe er sich endgültig für eine Startformation entscheidet. Brudy ließe sich durch Max Körner oder Michel Naber ersetzen. Fällt Diaby aus, müsste Dominik Schubert aus der Innenverteidigung vorrücken.

Probleme, die Saller derzeit nicht gebrauchen kann. Er versucht, seinem Team seit Wochen den Ernst der Lage einzuimpfen. Immer wieder aufs Neue glaubte er an die Trendwende, stets wurde er eines Besseren belehrt. Sechs Auswärtsniederlagen in Serie haben die Werdenfelser in die Bredouille gebracht: Das Oberland-Derby in Wolfratshausen am Samstag sowie die beiden Heimspiele gegen Gundelfingen (Donnerstag) und Ichenhausen (Samstag) entscheiden über die Ausgangssituation im Abstiegskampf. „Wir müssen uns jetzt entsprechend positionieren“, betont Saller mit dem Verweis auf den Pulk an Mannschaften um den 1. FC herum. Eine konkrete Vorgabe macht er nicht. „So viele Punkte wie möglich“, sagt er schlicht, um im Frühjahr nicht den „Mega-Druck“ als unliebsamen Begleiter zu haben. „Das ist der Mannschaft bewusst.“

Noch einmal nimmt er sich der Blockade in den Köpfen an. „Die spielerische Klasse haben wir, aber es fehlt an Mentalität“, meint Saller. Um das eigene Potenzial auf den Platz zu transportieren, müsse man sich zunächst „hinein fighten“. Prekäre Situationen kennt man am Gröben aus den vergangenen Jahren nicht mehr. Es müsse alles bisher Geschehene ausgeblendet werden, die Zeit der Schuldzuweisungen vorbei sein, Fehler sollen nicht kommentiert, sondern gemeinsam ausgebügelt werden.

Entwarnung gibt es derweil in der Causa Berwein. Der TSV 1860 München meldete sich beim 1. FC – und dementierte ein Interesse am Torjäger. Die Gerüchte waren „eine totale Ente“, urteilt Saller nach dem Gespräch. Er ziehe den Hut vor den Löwen, von sich aus auf den kleineren Verein zuzugehen und Dinge klarzustellen.