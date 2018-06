Live-Ticker: Murnau trifft im Relegations-Derby auf Uffing

Endet die goldene Generation?

von Andreas Mayr schließen

Seit elf Jahren spielt der TSV Murnau in der Kreisliga. Doch das Ende der goldenen Generation naht. Im Derby mit den jungen Uffingern stemmen sich Hausmann und Co. heute im ersten Teil der Relegation gegen den Fall in die Kreisklasse.

Sie wollen ihr Drachennest nicht verlassen. Fußballer wie Maximilian Giglberger, Felix Schürgers oder Stephan Krug sind an der Poschinger-Allee aufgewachsen. Nur noch die Mitglieder der Ü30-Fraktion können von den Schlachten am Platz des Gymnasiums erzählen, der sechs Jahrzehnte die Heimat des TSV Murnau darstellte.

Deshalb setzte sich die Mannschaft über die Ideen des Vorstands hinweg und beschloss: Das Relegations-Hinspiel findet am heutigen Mittwoch an der Poschinger-Allee (19 Uhr) statt. „Wir hätten uns selbst ein Heimspiel genommen“, sagt Trainer Michael Adelwart. Die Murnauer Fußballer sind ihr Sportzentrum gewöhnt, lieben die Atmosphäre und den kleineren Platz. Im Gegensatz dazu gebe es im ganzen Oberland kein größeres Feld als den Rasen am Gymnasium, der einem spielerisch starken Gegner wie dem SV Uffing noch mehr offene Räume biete.

An die Zeiten, in denen dort noch gekickt wurde, erinnert ein Bild im Murnauer Vereinsheim. Es transportiert so viele positive Emotionen, wie sie nur ganz wenige Momente im Sport auslösen können. Die damalige Führungs-Etage des TSV springt nach einem Tor geschlossen mit geballten Fäusten und offenen Mündern von den Sitzen auf. Diese Aufnahme entstand in einer Zeit, als ein junges Murnauer Team gen Bezirksliga strebte. Über die Kreisliga kam es jedoch nie hinaus.

Natürlich ist es Zufall, dass in diesem Jahr die beiden Liga-Dinos in der Relegation gegen den Abstieg spielen. Seit Mitte der 1990er tritt der ASV Antdorf in der Kreisliga an. Murnau bringt es auf elf Spielzeiten. Die goldene Generation um Benedikt Hausmann und Andreas Knoll, die den TSV 2007 nach oben geschossen hat, steht vor einer weiteren Prüfung. Es geht nicht mehr darum, Murnau zu altem Glanz zurückzuführen, sondern die Erste Mannschaft zu retten. Das Duell in der Relegation ist nicht nur eines gegen Uffing, sondern auch ein Spiel um Ehre, Stolz, die Vormachtstellung am Staffelsee – und die Zukunft. An der Ersten Mannschaft hängt ein riesiger Jugendapparat. Sozusagen eine Fabrik, die neue, dringend benötigte Fußballer produziert, die allerdings nach einer Perspektive verlangen.

Adelwart möchte dem Relegationsderby nicht diese Bedeutung beimessen. Er sieht die Chance, eine verpatzte Saison zu korrigieren. Seine Kicker mögen heißer als Drachenfeuer auf dieses Duell sein. Der Abteilungsleiter hätte sich die Prestige-Partie am liebsten gespart, sagt: „Ich bin froh, wenn es rum ist.“ Die Extra-Schicht verzögert seine Planung für die neue Saison.

An den Abläufen änderte er in dieser Woche wenig. Gestern Abend trainierte der TSV noch einmal. Routine für ein Team aus Routiniers. Viele sehen die Erfahrung als größtes Plus für Murnau. Adelwart sagt nur: „Wir können eh nicht aus.“ Der TSV habe kaum jüngere Fußballer im Kader. Außerdem müsse man sehen, wer der jüngere und unerfahrene Trainer ist: nämlich Adelwart. In seiner Zeit im Senioren-Fußball war er noch nie an einem Entscheidungsspiel beteiligt. „Ich war immer froh, wenn ich die Relegation als Zuschauer verfolgt habe.“ Es ist seine Art, die Favoritenrolle an den SVU weiterzugeben.

Wenige Trainer der Region haben so viele Relegation-Schlachten mitgemacht wie Thomas Neumeier. Vier oder fünf waren’s locker. Vorige Saison schaffte er mit Rottenbuch den Klassenerhalt in der Kreisklasse erst in der Verlängerung. „Ich bin vorbereitet auf das, was kommt“, betont der Uffinger. Einen Teil des Trainings hat er verwendet, um seine jungen Burschen aufzuklären. Viele von ihnen haben ja noch nicht einmal drei Jahre bei den Männern hinter sich. Sein Rat: „Nur nicht überdrehen.“ Aber Neumeier sorgt sich nicht. Die Mannschaft sei bodenständig aufgetreten. Im Team gebe es keinen Spieler, der abgehoben ist. Der Coach stellt klar: „Wir sind nichts Besonderes“ – die Umstände schon. Mit etwa 1000 Zuschauern rechnet er. „Das macht den Kitzel aus.“

Verteidiger Christopher Schlegtendal hat seinen Freundeskreis eingeladen, zu dem viele Murnauer zählen. Er sagt: „Seit zweieinhalb Wochen liegt der Fokus auf diesen Spielen.“ Dem jüngsten unter den Welpen des SVU gefällt die Ausgangslage. Murnau müsse im Hinspiel agieren, Uffing könne abwarten. Alleine schon weil Coach Neumeier die Murnauer Mannschaft nicht genau kennt, möchte er die Partie langsamer angehen, sieht die Uffinger Stärken aber trotzdem in der Offensive. In der Abwehr bricht ihm eine Stütze weg. Innenverteidiger Jan Schlegtendal hat sich gegen Krün eine Bänderverletzung zugezogen, er verpasst das erste Duell sicher. Martin Weingand fehlt weiterhin. Für sie sei’s „sehr schade“. Klappt’s mit dem Aufstieg, erwartet Neumeier sie aber mittendrin im Geschehen.