Live-Ticker: Uffing erwartet bis zu 1800 Zuschauer gegen Murnau

SVU-Fans: Viel Unterstützung gab’s für die Spieler in Murnau. Am Samstag sollen noch mehr kommen.

Relegation zur Kreisliga

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass der SV Uffing in einem Entscheidungsspiel um die Kreisliga kickt. Der ganze Ort ist in Aufregung. Bis zu 1800 Zuschauer werden am Fußballplatz erwartet.

Uffing – Man hört es Klaus Staltmeiers Stimme an, dass die vergangenen Tage keine ruhigen waren. „Ich habe viel geredet“, sagt der Abteilungsleiter des SV Uffing. Neben der Heiserkeit schwingt noch etwas anderes mit: Vorfreude. Vielleicht auch ein bisl Nervosität. Schließlich geht es beim Heimspiel gegen Murnau an diesem Samstag um viel. Darum, ob der SV Uffing in die Kreisliga aufsteigt – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Für den TSV würde dies eine Niederlage bedeuten: den Abstieg in die Kreisklasse.

Unterstützung bekommen die SVU-Spieler von ihren Fans. In Scharen kamen sie bereits nach Murnau. Unglaubliche 1250 Zuschauer waren es beim Spiel am Mittwoch. An diesem Samstag werden es wohl „a bisl mehr“ werden, sagt Staltmeier. Er rechnet mit 1500 bis 1800 Menschen auf dem Platz. Damit alles funktioniert, sind zirka 70 Helfer während des Spiels im Einsatz.

Sie kümmern sich darum, dass es genügend Wurst- und Leberkässemmeln gibt, die im Vereinsheim und an einer Insel auf der anderen Seite des Fußballplatzes verkauf werden. Dass Spezi, Bier und Radler gekühlt, der Kaffee aufgebrüht und die Kuchen geliefert werden. Die backen Einheimische für das Spiel. „Der Rückhalt ist super“, sagt Staltmeier. Auch Dr. Christian Birkner vom Sportverein 1924 Uffing ist beeindruckt. „Der ganze Ort hält zusammen.“

Die Wasserwacht und die Feuerwehr sorgen für die Sicherheit. Die Gemeinde sperrt Bereiche entlang der Rigistraße ab, dass die Zufahrt für die Rettungskräfte frei ist. Man habe das Möglichste getan, sagt Uffings Bürgermeister Rupert Wintermeier. Freilich schaut auch er sich das Spiel an. „Ich war auch schon in Murnau.“

Dass die 1000er Zuschauer-Marke in Uffing geknackt wir, ist eine Nummer. „Ein besonderes Spiel“, sagt Birkner. Bis auf drohende Gewitter soll das Wetter schön werden. „Wir hoffen, dass es nicht regnet“, sagt Staltmeier. Aber selbst wenn es nass wird, macht es nichts. Fußball ist nun mal ein Freiluftsport, betont er. „Wir haben richtig Bock auf das Spiel.“

Am Fußballplatz stehen Extra-Bänke, damit vor allem Ältere sich setzen können. Eine Tribüne soll es nicht geben. Fans, die mit dem Auto in die Staffelsee-Gemeinde kommen, parken an zwei zusätzlichen Wiesen, die Bauern zur Verfügung gestellt haben. Eine ist gegenüber vom Edeka-Markt, eine am Ortseingang – von der Eglfinger Richtung aus gesehen.

Trotz der Parkmöglichkeiten rät Staltmeier dazu, Fahrgemeinschaften zu bilden oder den Zug zu nehmen. Auch weil in Murnau wegen dem Tags der Bundeswehr die B2 zeitweise gesperrt ist. Uffinger sollten sich aufs Radl schwingen. Vor dem Anpfiff an diesem Samstag um 16 Uhr hat Staltmeier noch einiges zu tun. Er hofft, dass sich seine Stimme bis dahin erholt. Zum Anfeuern braucht er sie.

Weitere Infos

Anpfiff ist um 16 Uhr, ab 14.30 Uhr ist die Kasse besetzt. 6 Euro kostet der Eintritt für Herren, 4 Euro für Damen, Rentner, Studenten, Schüler und Kinder ab 14 Jahren. Kinder unter 14 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Magdalena Kratzer