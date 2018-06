Live-Ticker: WSV will weiterhin den Spaß-Verderber für Oberau spielen

Relegation zur Kerisklasse

von Oliver Rabuser schließen

Die vielen gebremsten Aktionen im Hinspiel geben Aufschluss, welche Trümpfe WSV Unterammergau und FC Oberau im Wettstreit um die Kreisklasse nun brauchen: Überzeugung und Entschlossenheit. Am Sonntag ab 14 Uhr fällt die Entscheidung.

Unterammergau – Sie wollen es wissen. Daran besteht kein Zweifel. Die Wunschvorstellung des WSV Unterammergau, am Sonntagnachmittag zu feiern, soll Realität werden. An den Rahmenbedingungen wird es nicht scheitern. Eine Woche früher als geplant wird ein Bierzelt auf dem Sportgelände aufgestellt. In Sachen Stimmung möchte man die moderaten Töne auf den Rängen im Hinspiel deutlich übertrumpfen. „Wir versuchen, unser Dorf zu mobilisieren, werden die Mannschaft mit Tröten und Sirenen unterstützen“, kündigt Leonhard Gansler ein Spektakel an. 300 Zuschauer beim ersten Akt rissen niemanden so wirklich vom Hocker. „Ich hoffe und schätze auf einige Zuschauer mehr“, sagt der Abteilungsleiter mit Blick auf die zugespitzte Situation. „Es ist schließlich noch spannender geworden.“

Das WSV-Team sieht Gansler nach dem Ergebnis vom Donnerstag inzwischen auf Augenhöhe mit dem FCO. „Die Chancen sind gestiegen, es ist jetzt eine 50:50-Sache.“ Mehr aber auch nicht. Denn der WSV muss trotzdem liefern. Mit einem Remis wäre allein dem Gast geholfen, ebenso bei einem Gegentreffer. „Eigentlich müssen wir gewinnen“, stellt Gansler klar. Mutiger dürfte das Offensivspiel der Unterammergauer allemal ausfallen. „Wir hatten etwas Bammel vor dem Kunstrasen“, räumt Gansler ein. „Dafür haben wir es defensiv schon richtig gemacht.“ Auf eigenem Platz solle die Mannschaft nunmehr „gieriger“ auf das erste Tor gehen. Ein Abtasten mit Bedacht sei dennoch denkbar. Das Visier öffne sich „vielleicht erst zur 60. Minute“, mutmaßt der Funktionär. Alleine wegen der Gefahr, ins offene Messer zu laufen. „Harakiri dürfen wir auf keinen Fall spielen“, betont Gansler. Die Oberauer Angreifer würden sich gewiss über mehr Gestaltungsräume als zuletzt freuen. „Wir dürfen ihnen keinen Spaß lassen“, sagt Gansler, der abermals eine hohe Laufarbeit fordert. Einige WSV-Kicker waren hinterher „gerädert“. „Aber so soll es in solchen Spielen ja auch sein.“ Urlaubs-Rückkehrer Michael Hibler dürfte die einzige Veränderung in der Startelf sein.

Bei Florian Mayr stehen immerhin zwei Personalien zur Diskussion. Hannes Jais zwicken mehrere Wehwehchen, Florian Leischer blieb dem Training am Freitag grippegeschwächt fern. „Vielleicht bin ich zu Umstellungen gezwungen“ sagte Mayr. An der taktischen Ausrichtung wird dagegen nicht herumgedoktert. Wenngleich sein Team vieles im Spiel optimal umsetzte. Wesentliche Elemente, die bei der Generalprobe gegen Polling auffällig gut klappten, wurden „nicht so gut“ erledigt. „Vielleicht der Respekt vor der Situation“, rätselt Mayr. Klar ist: Einige FCO-Akteure riefen nicht ihr „gewohntes Niveau“ ab. Grund zu Aktionismus sieht der 37-Jährige freilich keinen. „Wir haben noch 90 Minuten Zeit, die Ausgangslage ist nicht dramatisch schlechter geworden.“Als Mutmacher bedient sich Mayr einer Floskel: „Ein 0:0 ist besser als ein 1:1.“ Am Sonntag wird er umgekehrt denken.