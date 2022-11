Luxusproblem Ersatzbank

Von: Oliver Rabuser

Werden sie wieder miteinander jubeln? Die Chance besteht. Denn Moritz Müller (M., hier mit Lukas Kunzendorf) ist nach seiner Sperre zurück in der Ersten Mannschaft. Trainer Florian Heringer (r.) kann aus dem Vollen schöpfen. am/A. © Andreas Mayr

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen reist top-besetzt nach Neuhadern, da einige verletzte und gesperrte Spieler zurückkehren. Unter anderem Top-Torjäger Moritz Müller.

Garmisch-Partenkirchen – Als Florian Heringer vor zwei Wochen von „vier schweren Spielen“ sprach, die der 1. FC Garmisch-Partenkirchen bis zur Winterpause zu bestreiten haben werde, da bezog er den FC Neuhadern bewusst mit ein. Die Partie am Wolkerweg (Sonntag, 16 Uhr) ist alles andere als ein Schaulaufen für den Landkreiskracher gegen den TSV Murnau am Samstag drauf. Der Aufsteiger hat sich gut in der höheren Spielklasse zurechtgefunden und dort längst etabliert. Mehr noch: Er ist erster Verfolger des favorisierten Quartetts an der Spitze. Hinzu kommt eine weitere Herausforderung: Es wird ein Flutlichtspiel auf Kunstrasen, da der 1. FC der Bitte der Münchner um eine zweistündige Verlegung nach hinten nachgekommen ist.

Doch reisen die Garmisch-Partenkirchner ihrerseits mit starken Trümpfen in die Landeshauptstadt. Rechtzeitig vor dem Winterfinale melden sich sämtlich zuletzt angeschlagenen, verletzten, oder gesperrten Akteure zurück. Ein Blick auf die Auswechselbank offenbart ein Luxusproblem, mit dem sich Heringer am Sonntag konfrontiert sieht. Dominik Schubert, Stefan Durr und Florian Langenegger werden in dicken Thermojacken Platz nehmen. Zwei Akteure aus dem Stamm der vergangenen Jahre, dazu der erste Kapitän, der nunmehr endlich beschwerdefrei trainieren konnte. Kann sich sehen lassen. Zumal mit Michel Naber und Youngster Noah Pawlak weitere Allzeit-Optionen hinzuzählen sind. Im Blickpunkt aber steht natürlich Moritz Müller. Drei Spiele Sperre bekam der Sturmtank nach seinem rüden Einsteigen gegen den Bad Heilbrunner Kevin Diemb aufgebrummt. Vorige Woche schnupperte er erstmals wieder Wettkampfluft und -lust in der Reserve. In Neuhadern wartet auf Müller das Comeback in der Bezirksliga-Elf.

Seinem Ausfall vermochte der 1. FC fast perfekt zu kompensieren. „Zum Glück haben wir bis auf Penzberg nur Siege eingefahren“, bilanziert Heringer und konnte der unfreiwilligen Auszeit sogar etwas Gutes abgewinnen. „Wenn man das ganze Fußballjahr sieht, war die Pause für seinen Körper vielleicht gar nicht so schlecht.“

Müller bestritt in der Landesliga jedes Match inklusive Relegation. Seine Spielweise ist kraftraubend, aber auch erfolgreich. Mit 17 Treffern steht der Mittelstürmer an der Spitze der Torjägerliste. Kurz bremste er sich selbst aus, jetzt soll es nahtlos weitergehen. „Er ist sehr motiviert“, hat Heringer beobachtet. Gleiches gilt für Selvedin Mesanovic, der sich als Müller-Ersatz schnell einen Namen gemacht hat. Erstmals in einem Spiel stürmen beide Angreifer Seite an Seite. Heringer lässt dafür eigens kleine Veränderungen am bewährten System zu. Jonas Schrimpf, dessen Infektion abgeklungen ist, und Julian Bittner bleiben in Lauerstellung – auf der ohnehin prominent besetzten Ersatzbank.